Pasta all’amatriciana, ricetta originale del primo della cucina laziale famoso in tutto il mondo

La ricetta della pasta all’amatriciana originale, un piatto che non passa mai di moda con cui comporre un menu sfizioso in poco tempo.

Sono meglio i bucatini all’amatriciana o gli spaghetti? Diciamo la verità, qualsiasi formato di pasta è ottimo con il sugo all’amatriciana preparato come vuole la ricetta originale.

Si tratta di un primo piatto davvero superbo, il suo gusto inconfondibile dato dalla presenza del guanciale reso leggermente piccantino dal peperoncino fa entrare la pasta all’amatriciana nell’Olimpo delle pietanze più buone di tutta la gastronomia italiana.

Preparare questa ricetta è un gioco da ragazze, di seguito potete seguire il procedimento passo dopo passo e in pochi minuti porterete in tavola un primo piatto delizioso.

Ricetta della pasta all’amatriciana

Andiamo subito a vedere come fare la ricetta della pasta all’Amatriciana, un primo piatto che fa parte della tradizione della cucina italiana ed in particolare di quella laziale. Infatti questo piatto è nato ad Amatrice, un piccolo paese laziale al confine con l’Abruzzo, dal quale prende il nome.

Nelle sue varianti troviamo anche un’alternativa senza sugo, l’Amatriciana bianca, meglio conosciuta come pasta alla gricia, altrettanto golosa e perfetta per le persone allergiche o intolleranti al pomodoro. Ma ora scopriamo la ricetta e tutti i consigli per realizzare una pasta all’amatriciana strepitosa!

Ovviamente dovete assicurarvi di usare del guanciale di Amatrice per seguire la ricetta come vuole la tradizione, certo in mancanza potete usare anche un altro tipo di guanciale proveniente da altre zone geografiche, ma assolutamente non usate la pancetta se non volete snaturare il piatto!

Ingredienti

guanciale di Amatrice 150 gr

pecorino 75 gr

sale qb

polpa di pomodoro San Marzano o pelati 400 gr

peperoncino 1

spaghetti 400 gr

vino bianco 1 bicchiere

Preparazione della ricetta della pasta all’amatriciana

Prima di tutto per fare la ricetta della pasta all’amatriciana passo dopo passo prendete una padella antiaderente e mettete il guanciale tagliato a listarelle, poi unite il peperoncino a pezzettini e fatelo cuocere qualche minuto. Aggiungete il vino bianco e fatelo sfumare a fuoco vivace. Aggiungete la polpa di pomodoro, oppure dei pelati schiacciati con la forchetta. Cuocete il sugo per 5 – 10 minuti e nel frattempo lessate gli spaghetti in abbondante acqua salata. Versate gli spaghetti nella padella con il sugo, mescolate e fate saltare insieme per qualche minuto. Servite in tavola la vostra pasta all’amatriciana originale con abbondante pecorino romano.

