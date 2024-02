Semplice e veloce, la ricetta del pollo al curry è una vera esplosione di sapori

Cremoso e facile da preparare, scopri la ricetta originale del pollo al curry come quella del ristorante indiano!

Tipico della cucina indiana, il pollo al curry è un piatto cremoso facile e veloce da riproporre anche a casa. La realizzazione di questa pietanza non è complicata, per una buona riuscita del piatto bisogna però seguire nel dettaglio il procedimento, altrimenti si rischia di ottenere un pollo asciutto e per nulla tenero.

Una vera e propria esplosione di sapori, se ami la cucina indiana non puoi non provare questo piatto delizioso. Per prepararlo hai bisogno di pochissimo tempo, quindi se vuoi stupire la tua famiglia con una cena buona e d’effetto prova il pollo al curry cremoso!

Ricetta del pollo al curry cremoso

Può rientrare perfettamente tra le ricette dietetiche con le spezie, il pollo al curry è un secondo di carne davvero squisito. Il pollo inoltre è un ingrediente molto versatile in cucina, non perdere la raccolta di ricette con il pollo da provare in ogni occasione! Solitamente questo piatto viene servito con del riso basmati, anche con dei crostini di pane può andar bene.

Ingredienti

600 gr di petto di pollo

200 ml di latte di cocco non zuccherato

1 cucchiaio colmo di curry

30 gr di burro

1 cipolla

1 spicchio d’aglio

40 gr di amido di mais

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva

Procedimento