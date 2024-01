Ricette facili con il pollo, le più buone e leggere da gustare in compagnia

Le ricette facili con il pollo sono perfette per il periodo estivo ma anche per tutti coloro che amano la buona cucina.

Vi proponiamo tante ricette facili con pollo gustose e leggere, per tutte coloro che vogliono tenere sotto controllo il peso e le calorie. Non vi resta che scegliere tra queste ricette facilissime da realizzare, dalle più classiche fino a quelle più originali, con sapori esotici che faranno impazzire i golosi.

Le migliori ricette facili con il pollo

La carne bianca di pollo è perfetta per chi deve stare attento alle calorie ingerite ma anche per chi deve seguire una dieta leggera per abbassare il colesterolo. Con questi piatti leggeri farete il pieno di gusto!

Casseruola di pollo

La casseruola di pollo è una ricetta molto sfiziosa per gustare il pollo semplicemente unendo degli ingredienti freschi che potrete trovare anche nel vostro orto di casa. Nella scheda trovate tutti i segreti per realizzare questo piatto sfizioso e leggero.

Insalata di pollo gustosa

Ecco il piatto perfetto per l’estate, l’insalata di pollo gustosa è fresca ed è un piatto che piace davvero a tutti. Potrete divertirvi ad inventare insalate sempre nuove, sfruttando tutti gli ingredienti che avrete a disposizione.

Pollo con carciofi

Il pollo ai carciofi è squisito, tra l’altro i carciofi sono una verdura squisita che si sposa alla perfezione con la carne magra del pollo. Si tratta di una ricetta che potrete anche proporre per un pranzo o una cena con amici. Un gusto raffinato, degno di un ristorante stellato. Questa ricetta però si prepara davvero in modo molto facile e veloce e piacerà anche a chi ama gusti particolari.

Cotolette di pollo al forno

Piacciono davvero a tutti le cotolette di pollo al forno, sia ai grandi che ai bambini. Sono cotte in forno per mantenere la loro leggerezza e proprio per questo sono adatte a chi segue una dieta dimagrante. Vedrete che rimangono morbidi e molto gustosi.

Pollo alla mediterranea

Un piatto che non può mancare sulla vostra tavola e che utilizza tutti gli ingredienti tipici della dieta mediterranea. Il pollo alla mediterranea è una delle ricette facili più appetitose, assolutamente da provare!

Pollo al forno con patate

Un piatto semplice ma che conquista, il pollo al forno con patate è adatto al pranzo della domenica in famiglia. Lo potrete proporre anche ai bambini perché è facilmente digeribile e ha poche calorie.

Fusi di pollo alla birra

Questa dei fusi di pollo alla birra è una delle ricetta facili da proporre per il pranzo o per la cena in compagnia con gli amici, potete stupire tutti con un piatto succulento e saporito.

Pollo all’arrabbiata

Davvero delizioso e semplicissimo, il pollo all’arrabbiata non può mancare sulle vostre tavole. È un piatto perfetto per accontentare i palati più esigenti ed è decisamente facile da realizzare.

Straccetti di pollo limone e miele

Gli straccetti di pollo limone e miele sono sfiziosi e semplici da preparare, ottimi per arricchire un menu per le occasioni speciali.

Involtini di pollo in friggitrice ad aria, tra le ricette facili più amate dai bambini

Da consumare con tutta la famiglia, gli involtini di pollo in friggitrice ad aria sono il piatto perfetto per accontentare davvero tutti perché sono golosi e piacciono tantissimo ai bambini.