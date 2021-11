Il caschetto continua a imporsi sulla scena come il miglior taglio di capelli del 2021 (o forse di sempre!) e noi non possiamo che inchinarci a Sua Maestà il bob. Tutte, ma proprio tutte, lo amano e non possono resistere alla tentazione di affidarsi alle sapienti mani dell’hairstylist per aggiungere un tocco personale a un taglio eterno.

Mille sono le versioni del bob, da quello micro che abbiamo visto a Bella Hadid che emana vibrazioni anni ’20 super glamour, allo shaggy con frangetta perfetto per chi ha i capelli ricci o mossi: rock all’ennesima potenza.

Alba Parietti: la freschezza dei suoi 60 anni

Alba Parietti non si tira indietro e per i suoi 60 anni torna dal fidato Aldo Coppola, il salone preferito dalle protagoniste dello showbitz italiano, per sfoggiare un taglio medio scapigliato semplicemente perfetto. Sexy all’ennesima potenza, la Parietti con questo bob sfilato dalla linea irregolare sembra essere tornata la ragazza trasgressiva di un tempo!

Questo è infatti un taglio fatto su misura per lei e per la sua personalità frizzante e originale: il colore castano che si mescola con il biondo trasmette dolcezza, mentre lo styling messy, finto spettinato, dona movimento ed è totalmente rock. Non solo, è estremamente facile da realizzare!

Insomma, la showgirl ci mostra qual è il taglio di capelli perfetto per chi, come lei, ha superato i 50 anni ma si sente ancora una ragazzina e noi non possiamo non amarlo.