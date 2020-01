Tagli di capelli per donne mature, le acconciature più belle

Se state pensando di darci un taglio, allora siete nel posto giusto per trovare ispirazione. Di tagli di capelli per donne mature ce ne sono davvero tanti, purché vengano scelti in base alla forma del viso. Inutile negare che chi arriva alla soglia degli “anta”, spesso desidera sfoggiare un taglio corto e pratico da asciugare e pettinare. C’è chi, però, a 50 anni vanta con classe ed eleganza dei lunghi capelli biondi proprio come l’affascinante Jennifer Aniston. Ovviamente, ricorrere alla giusta acconciatura in base all’età è importante, perché un taglio sbagliato potrebbe addirittura invecchiarvi di qualche anno! Scopriamo insieme quali sono i tagli di capelli più belli.

Tagli di capelli lunghi per donne over 40

Sono tante le donne che privilegiano i capelli corti arrivate alla soglia dei 40, ma tante altre che rimangono fedeli alle loro lunghe e folte chiome. Come accennato inizialmente, una di queste è proprio l’attrice Jennifer Aniston: bella, in forma e, soprattutto, è ancora oggi affezionata alla sua classica acconciatura, ovvero taglio lungo caratterizzato da ciocche bionde. Un’acconciatura semplice, con una leggero tocco scalato sul davanti, facile da portare e pratica da asciugare, specialmente per chi non ama passare troppo tempo a sistemarsi i capelli. È uno dei tagli di capelli per donne mature che permette anche di ricorrere a diverse acconciature, come una coda bassa o una piega mossa, realizzata con l’aiuto di un hairstylist.

Un altro taglio di capelli lunghi da cui prendere ispirazione è quello di Angelina Jolie: è paro, non eccessivamente lungo e, soprattutto, dona eleganza e classe al proprio look. Sempre sobria ed elegante: la Jolie è una vera e propria Musa per tante donne che hanno varcato la soglia dei 40. Il suo taglio di capelli, così naturale, è uno dei più apprezzati, sia da donne mature che da giovanissime.

Per un tocco ancora più giovanile, potreste prendere spunto dai lunghi capelli di Jennifer Lopez, la quale li raccoglie spesso in un meraviglioso chignon, talvolta anche spettinato.

Tagli di capelli corti per donne mature

Uno dei classici tagli più belli che colpisce le donne over 40 è senza ombra di dubbio il carré scalato, specialmente se accompagnato da una frangia spettinata. Per un taglio più elegante, però più difficile da gestire, potreste prendere ispirazione da Monica Bellucci o Helen Mirren.

Per un taglio più voluminoso potreste optare per quello di Jane Fonda, l’attrice statunitense che con i suoi 80 e passa anni, sfoggia sempre uno stile da favola e il suo taglio la ringiovanisce tantissimo!

Se avete superato da un pezzo gli anta e siete in cerca di un taglio di capelli per donne mature: evitate il caschetto se avete i capelli sottili, poiché potrebbe ridurre il volume della vostra chioma. In questo caso, il vostro parrucchiere di fiducia vi consiglierà di realizzare un taglio più scalato in modo da creare maggiore volume durante l’asciugatura.