Chi ama la moda dei capelli bianchi è sempre alla ricerca di nuove idee per tagli originali e glamour. Sfoggiare una chioma tinta di bianco – o bianca naturale – non è semplice, poiché il rischio di sembrare trasandata e sciatta è subito dietro l’angolo. Per questo, è fondamentale individuare tagli per capelli bianchi di tendenza che sappiano valorizzare l’appeal indiscusso del colore bianco. Ce ne sono per tutti i gusti, per soddisfare qualsiasi esigenza personale e adattarsi al meglio ad ogni tipo di capello, riccio o liscio che sia. Ecco il meglio dei tagli di capelli, anche cortissimi, total white!

I tagli corti per capelli bianchi

I capelli bianchi corti sono sicuramente i più gettonati, tra le donne mature così come tra le giovanissime. Senza ombra di dubbio, le chiome bianche corte nelle donne sono molto sexy e intriganti, in grado di conferire al look un mood ribelle ma anche incredibilmente femminile.

Molto, ovviamente dipende dal tipo di hairstyle che si decide di fare proprio. Il pixie cut con i capelli bianchi è uno dei tagli più richiesti nei saloni di bellezza, specialmente se ingentilito da un maxi ciuffo laterale simile a quello di Meryl Streep nell’iconico film Il Diavolo veste Prada. Sono molto di moda anche i capelli corti bianchi e neri, con ricrescita scura in bella vista.

Per quanto riguarda i capelli bianchi di media lunghezza, domina incontrastato il taglio di capelli a caschetto. Si affiancano al classico caschetto corto, tutte le proposte look che suggeriscono capelli bianchi con taglio medio long bob, soprattutto nella sua variante asimmetrica e scalata.

Tagli capelli bianchi per donne mature

Un taglio di capelli per donne mature molto giovanile e di tendenza: è scalato, sfilato accompagnato da una leggera e delicata frangetta asimmetrica, stiamo parlando di uno dei tagli over 50 più richiesti perché facile da gestire.

I tagli di capelli per donne mature con capelli bianchi più amati, però, rimangono quelli corti, se non addirittura cortissimi. Con l’avanzare dell’età, il capello tende a indebolirsi, motivo per cui rimane più pratico e semplice gestire una lunghezza minima piuttosto che una chioma lunga e non del tutto sana.

Se volete trovare la giusta ispirazione, sfogliate la gallery che abbiamo raccolto per voi: potete trovare tagli per tutte le età, dai più giovanili ai tagli over 50 e 60!

Tagli lunghi per capelli bianchi

Sono meno apprezzati, perché sicuramente più rischiosi da portare, i capelli lunghissimi bianchi. Tuttavia, avere capelli bianchi e lunghi rappresenta una marcia in più in termini di look e hairstyle, poiché è più facile realizzare con la propria chioma acconciature particolari come lo chignon o la treccia a spina di pesce. Sono tantissime, infatti, le acconciature per capelli lunghi bianchi con cui potersi divertire. Tra i tagli per capelli bianchi più richiesti nell’ultimo periodo risaltano il taglio paro o leggermente scalato sul davanti, accompagnato da un ciuffo laterale elegante e appena appena mosso.