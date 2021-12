Chi lo ha detto che rimanere in casa vuol dire abbandonarsi a un abbigliamento super fluffy da orsetto dell’ultima ora? Essere un peluche è sicuramente l’ambizione di molte, che quando raggiungono il tanto agognato relax non vogliono pensare a nient’altro se non sentirsi coccolate a 360°. Ma per chi vuole rimanere elegante e non rinunciare al comfort?

Per tutte quelle che vogliono sentirsi bene anche e soprattutto con un abbigliamento semplice, comodo e allo stesso tempo chic il segreto è la seta. Morbida, lucida, raffinata…la seta è tutto quello che cerchiamo in un capo da portare in casa: scopriamo gli outfit perfetti!

Il kimono giapponese in seta: un grande classico

La seta ci avvolge nella sua morbidezza, non fascia il corpo ma disegna una silhouette delicata tratteggiando le nostre curve sinuose. Esiste qualcosa di più sensuale?

Le amanti della vestaglia da camera non potranno rinunciare alla sua versione più raffinata, il kimono in seta. Dal fascino senza tempo, misterioso e glamour, il kimono può essere indossato in estate con una sottoveste in pizzo ma anche nei mesi più freddi, magari sopra un paio di leggins caldi in lana e un dolcevita.

Come rinunciare al pigiama in seta con taglio maschile?

A lungo andare i film ci hanno convinte: la camicia maschile per dormire è il top. Ma ancora di più lo è un pigiama in seta! La fibra naturale più nobile, classica ed eterna, renderà delicata anche la nostra pelle eliminando i rossori da sfregamento e rendendoci meravigliose anche nel momento di andare a dormire.

Non solo, è un ottimo abbigliamento casalingo! Comodo ed elegante sarà come sfilare a un red carpet in un completo giacca e pantalone…rimanendo comodamente a casa.

Una camicia oversize è tutto quello di cui abbiamo bisogno in casa

Un outfit semplice semplice, amato da tutte e ricercato quanto basta per far emergere quel pizzico di charme che ci rende speciali. Parliamo ovviamente della camicia oversize in seta, da indossare con cintura (sempre in seta) sopra un paio di leggins e scarponcini caldi simil Ugg.

Perfetta per ogni corpo, la camicia in seta disegna le nostre forme e ci rende sofisticate in un batter d’occhio (e senza nessun impegno!).

Qualcuno ha detto pantalone a palazzo? Sì, ma in seta.

Finiamo la rassegna dei migliori capi in seta da tenere in casa con un altro grande classico: i pantaloni a palazzo. Ne esistono di tutti i tipi e colori e quest’anno stanno vivendo un grande boom. Sarà forse per la loro estrema comodità e versatilità?

Scegliamoli rigorosamente in seta per farci coccolare nelle nostre giornate casalinghe e ci sembrerà di essere delle vere principesse. A volte basta così poco! Sbizzarriamoci con le fantasie: colori shock, linee geometriche o pattern floreali…tutto ciò che ci mette buonumore con un solo sguardo.

Abbinamento top? Con una maglia semplice, sottile, in lana e delle scarpe veneziane ai piedi. Per le più freddolose un piccolo segreto: delle calze in cashmere vi terranno al caldo con stile!