La tuta in lana morbidissima: perfetta dentro e fuori casa

La morbidezza e il calore della lana, l’assoluta comodità della tuta, il tutto reso cool da tagli e colori moda: quest’anno la tuta in lana è di super tendenza! Anche Olivia Palermo, la più elegante delle influencer americane, ha fatto suo questo trend per passeggiare per le strade della Grande Mela.

Complice il diffondersi dello smart working e la necessità di studiare capi perfetti per stare in casa ma che sappiano essere glamour, sono tantissimi i brand che hanno creato bellissimi completi dal design del tutto uguale alla tuta sportiva, ma realizzati in filati preziosi.

Tuta in lana: calda e preziosa

Il termine homewear ormai è una sezione imprescindibile in tutti gli e-shop: capi confortevoli da casa ma che possono essere indossati anche per uscire, come per esempio la tuta in lana. Tutti i brand hanno creato la loro proposta: ecco le più belle.

Loro piana

Foto Loro Piana

I pantaloni di Loro Piana 100% in maglia di baby cashmere sono una delle soluzioni più lussuose. Disponibili in ben sei colorazioni, sono abbinabili alla maglia coordinata.

Stella McCartney

Foto | Stella McCartney

L’alta moda non è da meno: la tuta in lana è stata vista molto nelle sfilate quest’anno. La stilista inglese la propone con un taglio contemporaneo e in tessuto totalmente rigenerato, che garantisce un impatto ambientale 7 volte inferiore rispetto al cashmere vergine.

Falconeri

Foto | Falconeri

100% in cashmere e in color grigio mélange, questi pantaloni sono abbinabili alla felpa coordinata sempre nel medesimo tessuto, ma dai dettagli bicolore.

Benetton

Il brand italiano propone questi pantaloni in cashmere e lana vergine merino ultra fine, con elastico in vita e pratiche tasche laterali. Disponibili in due colori, sono morbidissimi.

Zara

La tuta in lana del brand Inditex è al 90% in cachemire e in colore ecrù naturale, dal taglio molto morbido: comfy chic.

Se invece preferiamo una versione più easy, è disponibile il pantalone in misto lana con coulisse in tinta.

H&M

Foto | H&M

Non solo low cost: il marchio svedese propone diversi capi luxury realizzati in maniera sostenibile e con tessuti preziosi. È il caso di questi pantaloni in cashmere sottile dal taglio corto e scampanato, disponibili in due varianti colore.

The Couture Club

Foto | Asos

Dal taglio più aderente e in color malva, questi pantaloni in misto lana sono l’ideale per chi ha uno stile più street e non vuole rinunciarvi anche tra le mura domestiche.