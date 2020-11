Giornalista, designer, influencer, socialite: Olivia Palermo è la rappresentazione in carne e ossa dello stile chic americano, ben lontano dall’estetica Kardashian, suo contraltare.

Divenuta celebre dopo aver partecipato alla reality-fiction The City tra il 2008 e il 2010, non ha mai abbandonato il mondo della moda, ricoprendo vari ruoli, soprattutto quella di trendsetter. Non a caso, il suo sito è un vero e proprio magazine dove i suoi look, spiegati nel minimi particolari, si alternano ad articoli e approfondimenti su bellezza, moda e accessori, spesso disegnati da lei in persona. Insomma, Olivia Palermo è un vero e proprio brand.

Quando condivide uno dei suoi outfit, ovviamente studiato in ogni dettaglio, attenzione a ciò che indossa: potrebbe essere il momento del lancio o dell’ufficializzazione di un trend.

Olivia Palermo: il layering non è mai stato così chic

Le parole di quest’inverno sono layering, ovvero vestirsi a strati, comodità assoluta e lana, possibilmente pregiata: tutte queste caratteristiche sono riassunte dal look super confy che Olivia Palermo ha condiviso pochi giorni fa.

“Non c’è niente di meglio che vestirsi a strati per l’inverno” spiega sul suo sito la socialite, che indossa il Modal Cashmere Ultralight High-Neck Top di Intimissimi abbinato agli Oatmeal Cashmere Track Pants di Chinti & Parker, pantaloni dal taglio ispirato alla comodità della tuta da ginnastica, ma in lana preziosa. La morbidezza dei capi si contrappone ai tacchi altissimi scelti da Olivia, in nuance col beige caldo di tutto l’outfit. Completano la borsa a mano e il foulard dalla fantasia geometrica a contrasto proprio disegnato da lei, portato sulle spalle e fermato da una bellissima spilla.

L’influencer spiega di amare questo look perché può essere indossato sia per uscire durante il giorno, che per stare in casa, senza rinunciare al lusso e al calore del cashmere. Infatti, mai come quest’anno il conformal è entrato a far parte delle nostre vite: uno stile comodo ma curato, ideale per lo smart working.

E se anche una ragazza dallo stile sempre perfettamente curato e formale come Oliva Palermo dà l’ok alla comodità della tuta, in versione ovviamente chic, significa che il trend è ufficiale.