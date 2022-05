Capi di tendenza che trovi su Postalmarket con cui sarà amore a prima vista

Buone nuove per le più nostalgiche -nonché affezionate- fashion addicted dalla nascita: abbiamo già visto come, a partire dallo scorso Ottobre, il buon vecchio Postalmarket abbia riaperto i battenti. Per chi non lo sapesse, è stato proprio lo stesso Postalmarket il primo brand di vendita per corrispondenza in Italia, sin dal “lontano” 1959, nelle case di chiunque sotto forma di un vastissimo catalogo. Una sorta di progenitore, se vogliamo, di quello che oggi è conosciuto e amato come shopping online.

Insomma, pare appunto che il colosso della vendita a distanza si sia recentemente rifatto il look! Nell’ Ottobre 2021 il brand decide di concedersi una nuova possibilità con l’uscita del primo catalogo cartaceo ad introdurre il rinnovato progetto. Forte del legame storico, Postalmarket si avvale delle nuove tecnologie per fare nuovamente breccia nel cuore di clienti veterani e novelli.

Ebbene, abbiamo provveduto a curiosare al posto tuo e scovato alcuni pezzi forti da non perdere assolutamente. Ecco la nostra top 3!

CafèNoir: Giacca monopetto con fusciacca in verde smeraldo

Foto Postalmarket

Iniziamo con questa meraviglia di giacca in viscosa monopetto color verde smeraldo e rifiniture fucsia, con tanto di dettaglio fusciacca a stringere la vita. Dalla vestibilità morbida e sinuosa, essa rientra sicuramente tra le giacche di tendenza del momento, comoda ed elegante.

Foto Postalmarket



CafèNoir: Minibag multicolore con borchie

Foto Postalmarket

Per la gioia delle fashion victim all’ascolto, ecco una stilosissima Minibag con borchie piramidali e patch multicolore, dall’ accessorio chiusura impreziosito da strass. Non esiste modo migliore per completare con classe un outfit quest’anno! Disponibile in combinazioni colore, questa borsetta CafèNoir incarna alla perfezione le tendenze attuali.

Foto Postalmarket



Freddy: Top sportivo floreale in tessuto riciclato

Foto Postalmarket

Concludiamo la nostra lista con qualcosa che tornerà molto utile a tutte coloro che, alle porte di Maggio, hanno deciso di prepararsi per la prova costume dandosi a del sano sport: per quanto riguarda l’annosa problematica del come trovare il reggiseno giusto e comodo per fare attività sportiva, l’ultima proposta è costituita da questo Top sportivo Freddy, in una gettonatissima fantasia floreale. Come se non bastasse poi, il tessuto è riciclato!

Foto Postalmarket

Per il momento la nostra selezione si conclude qui ma, data la bellezza dei capi, si può ben immaginare come questa possa essere il frutto di una vera fatica!