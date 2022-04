Ecco i reggiseni sportivi migliori per sentirvi al top anche in palestra!

L’estate è alle porte e la prova costume arriva al momento decisivo ma per fare attività fisica nel modo giusto dobbiamo sentirci a nostro agio. Per questo ci serve un reggiseno sportivo che ci avvolga e sostenga senza darci fastidio, al contrario che ci faccia dimenticare di averlo.

Vediamo quindi i migliori modelli su cui orientarci per rimetterci in forma e affrontare alla grande la bella stagione.

Reggiseni sportivi: si può essere cool senza abbandonare la comodità

Se per le nostre serate possiamo optare per un bralette super chic senza ferretti né imbottiture, il reggiseno sportivo deve sostenere con fermezza ma senza stringere ogni tipo di décolleté.

Non deve solo avere una buona tenuta – importantissima per chi ha il seno prosperoso – ma deve anche valorizzare, senza schiacciare e appiattire il seno. È questo, almeno, quello che sperano tutte le donne con il seno piccolo!

Triumph ci offre una vasta gamma di modelli pensati per lo sport, ma il più bello secondo noi è il Triaction Hybrid Lite: il suo tessuto innovativo lo rende leggero e flessibile, mentre le spalline imbottite e le coppe modellanti danno il massimo sostegno. Vogliamo poi parlare del colore? Semplicemente stupendo!

Oysho come sempre coniuga alla perfezione eleganza e comfort, anche quando si parla di sport! I suoi reggiseni sono una seconda pelle, in particolare il modello Compressive ha finiture sulla schiena laser cut così da evitare arrossamenti indesiderati.

Per sport non troppo impegnativi c’è anche il reggiseno Medium Support di H&M, in poliestere riciclato e con spalline incrociate sulla schiena: perfetto per chi vuole rimettersi in forma in modo consapevole con un occhio all’ambiente.