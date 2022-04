Bralette, perchÃ© Ã¨ molto piÃ¹ di un reggiseno? I migliori modelli

Tutte noi fashioniste siamo ammaliate dal reggiseno bralette, questo caratteristico capo d’abbigliamento intimo ormai must have della bella stagione, che anche le star sfoggiano in bella vista sotto gli abiti…o sopra! Non è un top, non è un semplice reggiseno…è molto di più e rende i nostri look incredibili.

I bralette sono la nuova tendenza che viene in nostro soccorso quando non sappiamo scegliere il reggiseno giusto, allora scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere.

Il bralette è il capo essenziale per essere al top in estate!

A chi sta bene questo capo di lingerie? La risposta è a tutte, basta scegliere quello giusto! Per chi ha seno piccolo sono perfetti quelli senza ferretto e senza coppa, in pizzo floreale o in tulle che potrete indossare sia sotto gli abiti che in vista sulle t-shirt. Il modello di Tezenis è perfetto per tutti questi abbinamenti, niente male no?

Foto Tezenis

I bralette per seno grande sono di solito quelli con coppe e ferretto, in alcuni casi anche con un’armatura di gancetti da fissare sulla schiena, il modo in cui il bralette diventa un reggiseno push up vero e proprio. I bralette in pizzo restano in ogni caso i più seducenti, lo conferma Benetton!

Foto Benetton

Anche chi cerca la comodità a ogni costo, soprattutto quando si parla di intimo, e vuole un capo passepartout per l’estate H&M ha la soluzione: un bralette a costine dai colori neutri che è speciale con una felpa e mom jeans.

Foto H&M

I look estivi premiano questo reggiseno come sottogiacca con un blazer oversize o in coordinato con le gonne. I bralette dai ricami a trama stretta, senza trasparenze eccessive, possono invece diventare veri e propri corpetti da abbinare a jeans a vita bassa.