Ecco i reggiseni perfetti per esaltare il décolleté!

Scegliere il reggiseno giusto è un atto d’amore che compiamo verso noi stesse e, nel farlo, siamo scrupolose e super critiche: da un lato la comodità, ovviamente, ma dall’altro vogliamo sentirci sexy. Per noi stesse, non per gli altri. Per questo trovare il modello perfetto è spesso un’impresa difficile…ma non impossibile!

E se anche volessimo rinunciare a balconcini, ferretti e push up, oggi le alternative al reggiseno sono tantissime. Vediamo però quali marchi e modelli si adattano alla perfezione a seni prosperosi ma anche a seni piccoli esaltando le nostre unicità!

Seno grande, piccoli problemi: ecco i reggiseni top!

Donne, i vostri “problemi” sono finiti! Oggi scegliere il reggiseno per il seno prosperoso è facile: sono tantissimi i modelli super fashion che avvolgono con una morbida carezza la parte più sensibile del vostro corpo. Addio mal di schiena, addio reggiseni della nonna!

Tra pizzi, merletti, fantasie primaverili dai colori delicati…tutto questo è Lovable. Il marchio per eccellenza del comfort abbinato alla sensualità, continua a stupirci con i suoi modelli sempre bellissimi.

Anche Triumph è in cima alla classifica best bra ever perché le sue coppe ricamate in pizzo elasticizzato oltre a essere meravigliose e adatte anche dalla coppa D in su, avvolgono benissimo le forme.

E se siete tipe sportive e volete un modello che sostenga senza stringere, scivolare, sfuggire non potete proprio rinunciare a quello di OCEANSAPART: uno dei reggiseni più comodi che troverete in circolazione.

Valorizzare il seno piccolo non è mai stato così facile

Le nonne dicevano che il seno perfetto deve entrare in una coppa di champagne, ma se per voi è sempre stato un cruccio, se cercate qualcosa che lo metta in evidenza con discrezione e vi faccia esclamare “Wow!”, ecco il modello di reggiseno migliore per il seno piccolo.

Foto Chiara Ferragni Brand

Chiara Ferragni è la musa di tutte le donne con il seno piccolo, perché ci mette la faccia e ne ha fatto un simbolo di forza e bellezza. Chapeau. Il reggiseno balconette shadow del suo brand è il non plus ultra della dolcezza: colori pastello sfumati e una forma retrò semplicemente adorabile.

Infine, potreste mai resistere al pizzo sangallo bianco? Dall’aria bucolica e primaverile, ci fa sognare avventure proibite nei fienili e allo stesso tempo la dolcezza delle coccole. Tezenis ci ha conquistato con questo modello!

E per le neo mamme nessuna paura: ecco qual è il reggiseno migliore per l’allattamento.