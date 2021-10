Reggiseni talmente comodi che sembrerà di non portarli

Tra gli strumenti di tortura che hanno resistito ai secoli, alle guerre, agli sconvolgimenti politico-sociali, c’è sicuramente il reggiseno. Non solo, è diventato addirittura simbolo di femminilità e sensualità. Oggi, come ogni 13 ottobre, si festeggia il No Bra Day, la Giornata mondiale senza reggiseno ed è un evento importantissimo per vari motivi.

Se in passato il movimento femminista passò proprio dal boicottare il reggiseno, dal toglierlo a favore dell’autodeterminazione della donna, oggi il No Bra Day è fondamentale per la sensibilizzazione delle donne per la prevenzione del tumore al seno.

La Giornata mondiale senza reggiseno cade nel bel mezzo del mese di ottobre e non è certo un caso: ottobre è il mese dedicato alla lotta contro il tumore al seno. Questa giornata vuole allora sensibilizzare le donne, spronarle a effettuare regolarmente gli autoesami al seno e diffondere una più forte consapevolezza e importanza di prevenire con piccoli gesti che ognuna di noi può fare autonomamente.

Reggiseni: 3 modelli così comodi che sembra di non averli

E se a noi piacessero così tanto i reggiseni che non potremmo mai farne a meno? Se la nostra autodeterminazione femminile passasse anche attraverso la voglia di indossarli? Per fortuna sono tantissimi i modelli che ci consentono di sentirci bene con il nostro corpo, comode ma anche estremamente sensuali e belle.

Eccone tre perfetti per tutte le donne.

Sloggi Zero Feel, la bralette più comoda di sempre

La nuova bralette di Sloggi è perfetta per sostenere comodamente il seno e farci sentire le più belle del reame. La sua leggera imbottitura è removibile per un comfort ancora più elevato e il ferretto non esiste! Invisibile sotto gli abiti, anche i più aderenti: cosa vogliamo di più?

Lovable My Daily Comfort

Nessun ferretto anche nel My Daily Comfort di Lovable, un reggiseno performato in microfibra Ultra Soft che garantisce un’incredibile sensazione di comfort. In due strati di tessuto è racchiusa una forma naturalmente rotonda, grazie alla tecnologia Ring System. Che dire, semplicemente perfetto!

Lovable Generous

Hai un seno generoso e fatichi a trovare un reggiseno che ti sostenga nel modo giusto ma che allo stesso tempo sia cool? Lovable ti ama e ha creato per te il suo Lovable Generous, un reggiseno in morbida microfibra e inserti in tulle, ma soprattutto con ferretto e stecche laterali per un sostegno davvero top!