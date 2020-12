Reggiseni per l'allattamento: come sceglierli e quali utilizzare

Allattare al seno può essere un’operazione piuttosto difficile in alcuni casi. Oltre ad armarvi di tanta pazienza, dovrete iniziare a meditare sull’acquisto del reggiseno da allattamento più adatto alle vostre esigenze.

Il seno quando si diventa mamme , essendo in continuo cambiamento, necessità di cure e quindi un reggiseno comodo, e che vi dia soprattutto sostegno, potrebbe aiutarvi molto nell’allattare il vostro bambino.

“Ci sono tanti vantaggi diversi che si possono ottenere indossando questi articoli” hanno spiegato gli esperti di Hatch al magazine Glamour.

Per cominciare, hanno spiegato, le mamme potranno allattare senza togliere completamente il reggiseno. Questi prodotti, infatti, sono proprio realizzati pensando al comfort delle donne e alla loro capacità di essere sfilati in modo facile e veloce.

Questi capi, inoltre, si devono adattare bene al seno e devono aiutarvi ad evitare potenziali perdite, consentendo ovviamente un facile accesso all’allattamento al vostro bambino.

Noi abbiamo selezionato per voi alcuni modelli di reggiseno che potrebbero fare proprio al caso vostro.

Il reggiseno in pizzo di Asos

Su Asos potete trovare tantissimi prodotti dedicati alle mamme nella sezione Maternity. Questo modello in particolare ha le coppe imbottite, un apertura comoda per agevolare l’allattamento ed è senza ferretto per un maggior comfort.

Inoltre, le chiusure a clip permettono di aprirlo e chiuderlo con una sola mano e le spalline sono regolabili.

Foto Asos | Reggiseno per allattamento morbido in pizzo

Il reggiseno premaman di Seraphine

Il reggiseno proposto da Seraphine, disponibile in nero e nude, ha i ferretti, le spalline regolabili e una pratica apertura per permettervi di allattare comodamente il vostro bambino.

Sul loro sito potrete inoltre trovare moltissimi altri articoli dedicati alle mamme e ai loro bambini.

Il modello basic di Kiabi

Disponibile in nero, grigio e fantasia, il reggiseno proposto da Kiabi è pensato per facilitare la quotidianità delle mamme. Questo prodotto è realizzato in cotone proveniente da agricoltura biologica ed è senza ferretto, per assicurarvi il massimo comfort.

Le spalline sono regolabili e la parte alta delle coppe può essere staccata per facilitare l’allattamento. Questo modello, inoltre, fa parte della gamma di prodotti ecosostenibili, realizzati con il 95% di fibre di cotone provenienti da agricoltura biologica.

Foto Kiabi | Set di 2 reggiseni per allattamento ecosostenibili

Il modello in cotone jaquard di Prenatal

Prenatal è uno dei paradisi delle mamme. Sul loro sito e nei loro negozi potrete trovare tantissimi modelli di reggiseno pensati proprio per l’allattamento. Tra tutti, noi vi vogliamo proporre questo prodotto con piccoli pois in jacquard di cotone e un piccolo fiocchetto in raso beige.

Materiali e forma di questo articolo sono pensati per sostenere il seno senza costringerlo. Le coppie, inoltre, sono apribili e le spalline sono regolabili, così come i ganci.

Foto Prenatal | Reggiseno allattamento cotone jacquard nero coppa C

Il modello proposto da H&M

Il reggiseno proposto dal marchio svedese è senza ferretto, in microfibra e con dettagli in pizzo. Le coppe sono aprili e sono dotate di coppette assorbilatte. Anche qui le spalline sono regolabili.

Foto H&M | MAMA Reggiseno allattamento

Il reggiseno per l’allattamento in pizzo di New Look

Sempre su Asos potrete trovare il reggiseno per allattamento proposto dal brand inglese New Look. La confezione contiene due modelli a portafoglio, uno nero e l’altro bianco, con scollo a V, ampia fascia di supporto per il seno e bordo in pizzo.

Foto Asos | New Look Maternity – Confezione da 2 reggiseni da notte in cotone con pizzo nero

Il modello per l’allattamento “sportivo” di Emma Jane Maternity

Il modello proposto da Emma Jane Maternity è molto simile ad un reggiseno sportivo. Le coppe non sono imbottite ed è presente un’ampia fascia di supporto sotto il seno. I gancetti, inoltre, sono apribili e le spalline sono regolabili.