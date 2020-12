Seno piccolo: le regole per scegliere il reggiseno giusto

I reggiseni non sono tutti uguali e ogni seno merita il giusto sostegno. Scegliere il reggiseno più giusto, però, non è sempre semplice. Tra spalline troppo lunghe e coppe troppo larghe, si rischia di commettere piccoli errori che possono creare, in alcuni casi, anche grandi problemi e fastidi.

Per quanto riguarda i seni piccoli, gli esperti si mettono a disposizione per offrire consigli e suggerimenti per scegliere il reggiseno più adeguato.

Eccone alcuni.

Scegliere il supporto giusto

Il seno, anche piccolo, ha bisogno di sostegno. Emily Lau, fondatrice di The Little Bra Company, ha spiegato a Glamour che i seni, anche se piccoli, tendono a diventare “cadenti” con il passare del tempo. Per questo occorre scegliere il modello giusto per prevenirlo.

Questo, però, non vuol dire necessariamente scegliere dei reggiseni con ferretto. La fondatrice di Elma Shop, Elma Valerio, ha spiegato che il sostegno deve dipendere principalmente dalla conformazione del seno. Chi, ad esempio, ha un seno più pronunciato nella parte bassa, dovrà optare per reggiseni con una fascia più larga e con tre gancetti.

Le bralette sono le migliori amiche dei seni piccoli

Oltre ad essere di tendenza e iper femminili, le bralette sono perfette per chi ha un seno piccolo. Questa tipologia di reggiseno non solo è comoda, ma è anche sprovvista di ferretto e aiuta a risaltare la forma naturale del seno.

Inoltre, come ha spiegato Elma Valerio, sono molto in voga e quindi sono semplici da trovare.

Reggiseni a fascia

Anche i reggiseni a fascia sono dei fidati alleati delle donne con il seno piccolo. L’importante è che questa tipologia di underwear abbia dei dettagli in silicone che forniscano la giusta aderenza al corpo e impediscano al reggiseno di scivolare.

Oltre ad essere comodi, sono disponibili in diversi tessuti e varianti di colore, a fantasia o impreziositi da pizzi e merletti.

Foto Intimissimi | Reggiseno a Fascia Ilaria in Pizzo

Lo spazio tra le coppe è importante

Secondo gli esperti la chiave per la vestibilità perfetta risiede nella corretta “spaziatura” tra una coppa e l’altra. Se i seni sono distanziati, ad esempio, un reggiseno con le coppe che si toccano non va bene.

Per capire indicativamente qual è il reggiseno più adatto a voi, tra le due coppe deve essere lo spazio di un pollice, per assicurarvi comfort e soprattutto una vestibilità ottimale.

Mai rinunciare ad un reggiseno particolare

Una regola che vale per tutte è quella di scegliere il reggiseno che ci fa sentire più a nostro agio. Che sia per la fantasia, per il tessuto o per la forma, questo capo d’abbigliamento deve adattarsi perfettamente alle nostre esigenze e farci sentire sempre al top.

Tra i vari brand che propongono reggiseni anche per i seni più piccoli, AIKYOU pensa proprio alle small boobs con modelli femminili, eleganti e adatti a tutti i gusti. Che siate più semplici o raffinate, sul loro sito potrete trovare il modello che fa per voi.