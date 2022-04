Tattiche infallibili per una chioma XXL: come dare volume ai capelli

Per ogni donna che aspira a capelli lisci, lunghi e setosi -stile Liquid Hair– c’è n’è una, nel mondo, che brama una chioma tutto volume, vaporosa, esplosiva, che la annunci ancor prima di arrivare. Perché è innegabilmente così, anche lei sa dire tanto circa la propria personalità.

Nel secondo caso, spesso si tende a rifugiarsi nel miracoloso prodotto volumizzante di turno che, puntualmente, non fa altro che sortire l’effetto opposto, facendo cadere la malcapitata nella disperazione più assoluta: ebbene, non è il caso di demordere, la questione è più logica di quanto si pensi! Per l’eccesso di prodotto il capello è inevitabilmente appesantito e, non riuscendo a mantenere la posizione, sovraccarico si appiattisce.

Ma come dare volume ai capelli, quindi, sfoggiando una criniera degna del suo nome? Esistono alcuni escamotage praticamente infallibili per raggiungere l’agognato obiettivo, e noi siamo qui proprio per svelarvene tre.

1. Il taglio giusto

Non è un segreto: il volume parte innanzitutto dal taglio adeguato al fine che si intende ottenere. Fortunatamente i tagli scalati –tagli lunghi e tagli corti– al momento di tendenza permettono appieno di soddisfare le aspettative! Scalare e sfilare le lunghezze su più livelli non farà altro che creare uno strategico gioco di dinamismo, facendo letteralmente esplodere la chioma di nuovo volume. Non a caso esistono appositi tagli per capelli ricci, letteralmente scalati ad arte e, molti di questi, corti.

2. Cura i capelli con i giusti prodotti

Tante volte l’assenza di volume è prettamente dovuta alla struttura del capello, magari sottile e fragile, come accade per i capelli fini. Per ottenere il volume sperato occorre perciò prima di tutto curare le lunghezze, anche dall’interno: sarà utilissimo ricorrere a buoni prodotti a base di cheratina per rinforzare la struttura del fusto, in combo ad integratori per capelli di qualità.

3. Asciuga i capelli… al contrario!

Trucco vecchio come il mondo? Forse. Ma egualmente efficacissimo: non ci prendiamo in giro, il vero segreto di una chioma XXL sta tutto nella piega. Dopo essersi abbandonate ad uno shampoo rigenerante -ci si sente sempre meglio dopo, confermate?- asciugate i capelli a testa in giù. L’effetto finale sarà Beyoncè assicurato!

