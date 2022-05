3 brand di costumi da conoscere per un'estate super glamour

Nel codice delle fashion victim “prova costume” significa solo una cosa, e ciò vale a dire essere del tutto certe di accaparrarsi il bikini -o meglio, i bikini- più trendy dell’estate per trasformare la propria in un’infinita sfilata vista mare: il lavoro è presto fatto considerato che le capsule di beachwear più in voga del momento incarnano alla perfezione le tendenze costumi di stagione, ma cosa fare qualora si desideri entrare in possesso di un modello un po’ più esclusivo e personale?

Oggi ti suggeriamo ben 5 brand di costumi che non puoi non conoscere prima di decidere su quali modelli puntare: pronta a dedicarti alla tua abbronzatura con addosso qualcosa di super cool?

Maison Roèl

Maison Roèl è un brand di beachwear frutto di intraprendenza e creatività dell’influencer fiorentina Eleonora Rocchini, nato allo scopo di esaltare l’indipendenza delle donne e l’empowerment femminile totalmente Made in Italy, con un occhio alle tendenze ed uno alla sostenibilità.

La nuova collezione SS2022 “The 90’s heritage” evoca seduzione e raffinatezza tramite le stampe ed i tessuti degli anni d’oro rivisti in chiave moderna: essa comprende non solo costumi, ma anche crop top, gonne e mini-dress da sfoggiare dal mattino fino alla sera nel periodo estivo.

La Revèche

Passiamo a La Revèche, un brand di costumi interamente ispirato e prodotto nella paradisiaca isola italiana della Sardegna, nato nel 2015: il suo peculiare tratto distintivo sono senz’altro i leggeri petali di fiori presenti sulla maggior parte dei modelli, i quali hanno reso il marchio originale e conosciuto in tutto il mondo.

“La Revêche offre in ogni occasione un outfit glamour che profuma di brezza marina”, queste le parole che ne descrivono per filo e per segno il mood. La collezione ideata in occasione dell’estate 2022 vede alternate nuances classiche e neutre a tinte pastello, delicate, di quando in quando intervallate da dettagli preziosi quali strass e sottili catene dorate ad arricchire le linee pulite dei modelli proposti.

Reina Olga

Il giovane progetto Reina Olga ha visto la luce nell’ormai lontano 2014: è stato concepito da un frizzante duo di sorelle italiane, Guia e Isotta Cleps che, unite e spinte dalla passione per l’universo beachwear, hanno deciso di intraprendere mano nella mano un percorso imprenditoriale del tutto Made in Italy.

Un progetto fortunato nonché dolcissimo, che porta il nome delle nonne delle ragazze, il quale in tempo record ha saputo conquistare e raggiungere celebrities da tutto il mondo. Tra le sostenitrici del brand troviamo infatti Emily Ratajkovski, Kendall Jenner, Irina Shayk e Kourtney Kardashian, ben felici di vantare nei loro guardaroba extra lusso costumi interi e bikini caratterizzati dall’equilibrio perfetto tra glam e qualità.