Sephora Black Friday: quali offerte di bellezza ci hanno rubato il cuore

Abbiamo atteso a lungo, con una pazienza dapprima estranea, ma finalmente ci siamo: Sephora, come preannunciato, ha dato il via a sconti super accattivanti in occasione di questo chiacchieratissimo Black Friday. Le offerte di bellezza presenti sul sito prevedono un 30% su make-up, fragranze, skincare, haircare e bodycare ma, attenzione, solo online. Che sia il caso di precipitarsi? Noi diciamo di sì.

Capiamo, però, come una quantità tanto esagerata di prodotti in saldo possa destare confusione: proprio per questo motivo abbiamo deciso di stilare un’accurata selezione contenente i migliori affari su cui buttarsi a capofitto. E con una certa fretta, per giunta!

Foreo Luna 3: il beauty device per la pulizia del viso di cui non sapevi di avere bisogno

Una strategia infallibile, per questi folli sconti, potrebbe essere quella di puntare prodotti utili come un beauty device per la skincare: la spazzola per il viso LUNA 3 di FOREO è stata, ad esempio, appositamente ideata per le pelli più sensibili.

Essa presenta una testina particolarmente morbida e delicata, la quale permette di pulire in profondità senza per questo irritare la cute. Si connette all’omonima app, per poi suggerire tutta una serie di massaggi mirati a diverse aree del viso, comprese quelle maggiormente soggette ad imperfezioni.

NABLA: Skin Realist Foundation ti regalerà una pelle radiosa e perfezionata

Nabla Skin Realist, siamo sicuri, meriterebbe seduta stante un posto nella nostra recente guida all’acquisto del fondotinta: si tratta di una sorta di crema colorata perfezionatrice, capace di levigare la grana della pelle servendosi delle microsfere di acido ialuronico contenute al suo interno.

La sua texture cremosa e sottile, il perfetto ibrido tra make-up e skincare, si fonde istantaneamente all’incarnato uniformandolo e donando istantaneamente ad esso un aspetto fresco, liftato, rimpolpato dal finish radioso e levigato.



La speciale formula è ricca di ingredienti attivi, i quali lo pongono alla pari di un trattamento in grado di promuovere la sintesi di collagene ed elastina per un effetto sia immediato che a lungo termine.

Mascara Dior: Diorshow Iconic Overcurl (crea dipendenza)

Non potevamo che inserire nella nostra selezione un buon mascara, in questo caso il noto Diorshow Iconic Overcurl: non c’è make-up occhi che non possa essere valorizzato dal suo amatissimo effetto sulle ciglia, le quali appariranno subito più curve e volumizzate.

La formulazione è arricchita con del nettare di cotone, per rinforzare, ammorbidire e far brillare le ciglia. Lo scovolino incurvato risulta invece di facile utilizzo e dal tratto ultra-preciso, perfetto per allungare e piegare le ciglia enfatizzando lo sguardo.

NABLA Dreamy Palette 2, per un look occhi pazzesco

Come creare uno make-up che si armonizzi alle tendenze trucco occhi dell’autunno/inverno? La Nabla Dreamy 2 potrebbe essere la risposta: ispirata a mondi mistici e segreti, questa vede pianeti, galassie e cristalli dai riflessi olografici decorare l’estetica del prezioso packaging.



Al suo interno 12 inedite tonalità, per creare infinite combo di colori declinati in differenti 5 finish tra Matte, Super matte, Latex matte, Metal foil e Super Sparkle. Le formule risultano ultra pigmentate, cremose e fondenti per un’altissima performance.

Dior J’adore: una delle fragranze più iconiche della Maison

Nuova stagione, nuova fragranza: abbiamo parlato a lungo dei profumi autunnali, ed ecco l’iconica eau de parfum J’adore di Dior tra le offerte più allettanti di questo Black Friday.



Il flacone si presenta sinuoso e femminile, proprio come il profumo che racchiude, reinterpretazione delle curve sensuali della mitica anfora ideata da Christian Dior, completo di gioiello sul “collo”.

Si tratta di una composizione che vede associati gli opposti, dalle intense note floreali, dove l’essenza fruttata di ylang-ylang incontra la rosa damascena ed il gelsomino.