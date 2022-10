Profumi autunnali: 10 fragranze must have della stagione

Evocare ricordi, acuire emozioni fino a renderle eterne: più o meno consapevolmente al profumo affidiamo un’inestimabile importanza, quella di identificare per filo e per segno precisi attimi di vita che rimarranno intatti nella memoria per sempre. Di cosa saprà questo autunno appena iniziato? Resta ancora un mistero, da indagare con estrema attenzione attraverso una selezione accurata delle migliori fragranze del momento, tra dupes profumi e nuove uscite.

Tiepidi, intensi e confortevoli i profumi dell’autunno presentano note olfattive decisamente avvolgenti, le quali si mostrano più persistenti e decise rispetto a quelle che hanno caratterizzato le fragranze dell’estate. Pronta a scegliere il tuo preferito?

L’Interdit, Givenchy

Foto Instagram @givenchybeauty

L’ampio bouquet di fiori abbinato a muschi rende L’Interdit Eau de Toilette di Givenchy una fragranza perfetta per il periodo che verrà: tuberosa e gelsomino conducono il gioco, mentre accenti speziati al patchouli, al sandalo e al vetiver avvolgono senza risultare, però, troppo invadente.

Mugler, Alien Goddesse Intense

Foto Instagram @muglerofficial

Se anche per te Alien è stato un grande amore del passato non potrai non impazzire per Mugler Alien Godesse Intense Eau de Parfum: a rendere irresistibile -ma anche indimenticabile- il profumo è la combo inaspettata cocco e bergamotto che, con gelsomino, vaniglia e cashmere, incanta letteralmente.

Guerlain, Aqua Allegoria Rosa Rossa Forte

Foto Instagram @guerlain

Ecco allora, ancora una volta, un floreale fruttato che si caratterizza soprattutto per le note della rosa e della pesca, adagiate su di un letto legnoso e terribilmente speziato.

Gucci: Flora Gorgeous Jasmine

Foto Instagram @guccibeauty

Speziato almeno tanto quanto il prossimo: le note olfattive principali di Gucci Flora Gorgeous Jasmine sono mandarino, gelsomino e legno di sandalo. Una combinazione fatale, tale da rendere il profumo una vera arma di seduzione!

Giardini di Toscana: Rosso Radice

Foto Instagram @giardiniditoscana

L’apertura, per Rosso Radice, è particolarmente fresca per far sì che se ne esalti la personalità: il bergamotto di Calabria si unisce al vetiver e poi al muschio di quercia e cumarina. Il tutto avvolto dal Muscenone dal forte odore caldo e pulito, con sottofondo dominato da morbida ma potente sensualità.

Guerlain Cherry Oud

Foto Instagram @guerlain

Duo di rose nel cuore della fragranza invece per il nuovo Cherry Oud di Guerlain: l’assoluta di rosa Turca al miele si fonde con l’essenza di rosa Bulgara fruttata per sfiorare un oscuro accordo di cuoio, dove il sentore del fiore si attenua per lasciarsi sopraffare meglio dal fascino travolgente del legno di Oud.

Tom Ford: Tobacco Vanille

Foto Instagram @tomfordbeauty

È la volta di una fragranza unisex: Tobacco Vanille di Tom Ford è da considerarsi una fragranza del gruppo Ambrato Speziato le cui note di testa sono foglia di tabacco e spezie, quelle di cuore vaniglia, cacao, fava tonka e fiore di tabacco mentre le note di base sono date da frutti essiccati e note legnose.

Valentino, Born in Roma

Foto Instagram @valentino.beauty

Passiamo ora ad una cara, vecchia conoscenza:Valentino Born In Roma di Valentino è considerata una fragranza appartenente al gruppo Ambrato Floreale da donna, tra le cui note di testa troviamo ribes nero, pepe rosa e bergamotto; tra le note di cuore vi sono poi gelsomino, gelsomino sambac e tè al gelsomino. Culmina in dolcezza il fondo dato da vaniglia bourbon, cashmeran e legno di guaiaco.

Acqua di Parma: Magnolia Infinita

Foto Instagram @acquadiparma_official

Si aggiunge ai profumi di Acqua di Parma il più nuovo Magnolia Infinita, un fiore opulento che vede in testa alla piramide olfattiva del bergamotto di Calabria, accompagnato da arancia e limone, i quali insieme esaltano la magnolia ammorbidita grazie al gelsomino sambac, alla rosa e allo ylang-ylang. Sul fondo abbiamo poi patchouli e muschio per conferire al tutto sensuale armonia.

Dior: Miss Dior

Foto Instagram @diorbeauty

Dulcis in fundo, come si suol dire, inseriamo nella nostra selezione autunnale di profumi l’iconico Miss Dior: dolce, dolcissima e talcata questa è una fragranza del gruppo Ambrato Floreale che vede nell’ iris, nella peonia e nel mughetto le sue note d’apertura. Troviamo poi nel cuore la succosa albicocca, la rosa e la pesca mentre chiudono, come note di fondo, vaniglia, muschio, fava tonka, benzoino e sandalo.