Manca pochissimo al venerdì nero più famoso dell’anno, quello che tutte noi aspettiamo con trepidazione scandagliando da giorni le varie offerte beauty per mettere nel carrello quelle migliori. Questa settimana, infatti, la sezione beauty di Amazon è ricca di succulenti sconti su tantissimi prodotti di bellezza.

Ma non è solo Amazon ad avere offerte imperdibili e sconti clamorosi in questa Black Week, diamo un’occhiata ai maggiori store di make up.

Sephora, M.A.C., Freshly Cosmetics: le migliori offerte a portata di click

Se siete alla ricerca del rossetto perfetto o di una matita occhi che enfatizzi lo sguardo, se l’ombretto di cui vi siete innamorate era troppo costoso spulciate attentamente le migliori marche di make up perché le offerte sono imperdibili!

Il Black Friday di Sephora prevede il 20% di sconto fisso su tutto il make up senza una spesa minima ma, attenzione, può arrivare fino al 25% per gli ordini superiori a 120 euro! Palette a non finire e cofanetti perfetti per i regali di Natale, cosa aspettate?

M.A.C Cosmetics, invece, applica uno sconto del 30% direttamente in cassa su tutti i trucchi, skincare e pennelli, esclusi alcuni prodotti specificati e le nuove uscite. Ovviamente la spedizione è gratuita! Come resistere ai suoi rossetti dalle infinite nuance?

Una delle migliori offerte per questo venerdì nero arriva da Freshly Cosmetics che, con il Black Month, per tutto il mese di novembre ha previsto sconti imperdibili. I suoi prodotti sono composti da ingredienti naturali e il packaging ha un’attenzione tutta particolare all’ambiente: lo sconto fisso è del 40% ma con almeno 59 euro di spesa si arriva al 50%! Non solo, in regalo con almeno 29 euro di spesa c’è un olio corpo da 50 ml, meraviglioso e profumatissimo.

Che aspettate? Mano sul mouse: tre, due, uno…via!