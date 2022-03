Bakuchiol, l'alternativa green al retinolo

Che sia il caso di definirlo il nuovo botox? È proprio il Bakuchiol l’attivo naturale più chiacchierato degli ultimi tempi: esso deve la sua fama ai suoi prodigiosi effetti ringiovanenti, i quali lo collocano accanto al retinolo per poi, prontamente, superarlo. Proprio come il retinolo, il Bukachiol infatti gode di importanti proprietà anti-age, contribuendo alla diminuzione dei segni del tempo, rughe d’espressione, linee e macchie cutanee, attenuandole visibilmente e regalando quindi alla pelle nuova tonicità e compattezza.

Bakuchiol vs. Retinolo: dove sta l’effettiva diversità

Dov’è la differenza? Qualcuno ha definito il Bukachiol il nuovo “retinolo vegetale”, ma, pur presentando benefici sovrapponibili esso non prevede reazioni di intolleranza né conseguenti irritazioni o rossori, dimostrandosi per questo adatto ad ogni tipologia di pelle, anche perciò a pelle sensibile. Maggior virtù di tale sostanza potrebbe essere dunque la notevole azione rigenerativa che esso esercita sulla cute, la quale appare ben più uniforme e levigata, rendendolo un autentico elisir di bellezza. Come non amarlo!

Vien da sé quindi il suo utilizzo per la formulazione di prodotti cosmetici di uso quotidiano come sieri, oli e crema viso, indispensabili alleati per la perfetta skincare routine anti-age. Dove lo avevamo già visto? Nella linea tutta green di Bottega Verde tra i migliori prodotti beauty di Marzo.

Bottega Verde linea Bakuchiol

Da dove viene il miracoloso Bakuchiol

Come precedentemente detto, il Bakuchiol è un attivo di origine naturale estratto dai semi di Psoralea Corylifolia o Babchi, il quale affonda le proprie radici in India: lì è da secoli adoperato nella antica medicina tradizionale, dove le sue proprietà antinfiammatorie ed antiossidanti sono da sempre adottate e quindi presenti in numerosi preparati ayurvedici.

Il Bakuchiol è davvero il nuovo botox?

Tanti vedono nei prodigi del Bakuchiol l’ipotesi di definirlo una sorta di botox vegetale: ciò è dovuto alle sue proprietà cosmetiche che lo rendono capace di stimolare la produzione di elastina e collagene, meccanismo biologico, questo, accostabile a quello della vitamina A. Sembra infatti che il Bakuchiol simuli i processi naturali alla base della rigenerazione cellulare. Agendo contro i radicali liberi, esso contribuisce a mantenere la pelle giovane grazie anche alla sua azione esfoliante, la quale favorisce inevitabilmente il turnover cellulare.