I migliori prodotti skincare per donne over 50

Una corretta skincare routine è fondamentale, a tutte le età. Infatti, è bene cominciare fin da giovani a prendere delle buone abitudini per la salute della propria pelle. Truccarci è bellissimo, come “giocare” con i colori degli eyeliner e degli ombretti, ma è importantissimo anche struccarsi nel modo adeguato e prendersi cura del viso, seguendo tutti gli step fondamentali.

Cosa succede alla pelle dopo i 50 anni

Come detto, prendersi cura della propria pelle è importantissimo, soprattutto quando si superano i 50 anni. Questo perché, in questo periodo della vita, l’idratazione della pelle inizia a diminuire. Ma non solo. Infatti, si accumulano anche strati superficiali di pelle morta che, essendo ricca di cheratina, conferisce una totalità più spenta e opaca all’incarnato. Inoltre, superati i 50 anni, complice anche la menopausa, la pelle tende a diventare più rugosa.

Come fare una corretta skincare routine

Ecco tutti i passaggi per realizzare giornalmente una corretta skincare routine, per una pelle radiosa e dall’aspetto sano.

Struccarsi, un passaggio importantissimo da realizzare con prodotti specifici

Detersione del viso

Applicazione del tonico

Applicazione di un prodotto contorno occhi

Applicazione crema idratante, utilizzando un prodotto specifico a seconda della vostra tipologia di pelle

Esfoliazione, da fare 1-2 volte alla settimana o ogni 10-12 giorni

Maschera viso, che può essere fatta massimo due volte a settimane e possono essere alternate anche maschere con effetti benefici diversi

I prodotti migliori per la skincare da acquistare per le donne over 50

Una volta fatti propri tutti i passaggi di una corretta skincare routine, bisogna pensare a quali prodotti acquistare.

Latte detergente anti età di Collistar

Questo prodotto è ideale per la pelle delle donne over 50 perché deterge in modo delicato, eliminando le impurità dagli occhi e dal viso ed formulato per le pelli più esigenti. Inoltre, contiene diversi tensioattivi di origine vegetale, vitamina A, E, B5 e acido ialuronico. In questo modo, il latte detergente di Collistar deterge e ha un effetto anti invecchiamento.

Foto Amazon | Latte detergente anti età

Siero con collagene di Face D, perfetto per la skincare quotidiana

Il siero di Face D è realizzato con il 98% di ingredienti naturali e cruelty free ed è ideato per migliorare immediatamente l’elasticità della pelle grazie agli attivi puri concentrati di elastina e collagene marino.

Foto Sephora | Pure Lift Elastina & Collagene

Siero idratante di Dr. Jart

Disponibile da Sephora, il siero idratante di Dr. Jart è ideale per pelli over 50 perché aiuta a rafforzare la barriera cutanea e a proteggere la pelle dalla perdita di idratazione. Inoltre, è realizzato con una formula che idrata in profondità, leggera ma allo stesso tempo ricca, grazie alla presenza del 5-Cera Complex.

Il “beauty trio” di Advance Night Repair di Estée Lauder

Questo set, disponibile su Look Fantastic, è perfetto per sconfiggere i segni del tempo sulla pelle durante le ore della notte. Il beauty trio comprendere: siero illuminante anti età, trattamento per il contorno occhi e un concentrato che idrata e ripara la pelle durante il sonno.

Tutti e tre i prodotti di Estée Lauder sono perfetti per essere applicati, prima di andare a dormire, sulla pelle spenta, rilassata e che mostra visibili segni dell’invecchiamento.