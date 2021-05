La pelle ci protegge, barriera preziosa per il nostro benessere, e prendersene cura non è solo una questione estetica. Il viso è tra le parti più esposte e colpite dal fenomeno della pelle sensibile, e per mantenere o ripristinare il giusto equilibrio cutaneo, con la sua elasticità e idratazione, si passa anche attraverso l’uso di prodotti giusti.

Mantenere la pelle correttamente detersa, tonica e idratata, con il supporto di un buon antirughe contro le insidie del tempo, è un’abitudine fondamentale, ed ecco perché seguire una beauty routine studiata per le pelli più sensibili permette di ripristinare il corretto apporto di elementi benefici contro i fattori scatenanti interni, come i cambiamenti ormonali, lo stress, ed esterni, agenti come i raggi UV, il freddo eccessivo e l’inquinamento.

Anche i cosmetici possono risultare troppo aggressivi e innescare o peggiorare la situazione, e la regola numero uno è affidarsi a prodotti a base di ingredienti naturali progettati per prendersi cura della pelle con delicatezza.

Trattare la pelle in modo efficace, con piccoli gesti quotidiani che si traducono in una vera e propria carezza di benessere, ecco qual è il segreto. In pratica, si tratta di seguire ogni giorno quattro semplici passaggi, così facili e veloci da renderli un’irrinunciabile parentesi quotidiana di coccole sulla pelle.

I quattro principali step di bellezza e benessere sono:

La detersione

La tonificazione

L’idratazione e la prevenzione delle rughe

Una carica di idratazione in più

Vediamoli nel dettaglio, con qualche suggerimento su come applicare i prodotti.

Step 1: Detersione con acqua micellare

Il primo passo per una cura delicata e perfetta del viso è la detersione. La skincare segue infatti un preciso rituale che passa anzitutto per una pelle pulita in profondità, senza alterarne il PH o irritare la cute.

Le micelle tensioattive dell’Acqua Micellare Sensitive Acqua alle Rose puliscono a fondo ed eliminano ogni traccia di impurità, sebo e make-up, senza bisogno di sfregare o strofinare.

Si versa un po’ di prodotto su un dischetto di cotone e si passa sul viso e sugli occhi, per una carezza di benessere e bellezza efficace, delicata e dal profumo inconfondibile.

L’Acqua Micellare Sensitive Acqua alle Rose è disponibile anche nel pratico formato “prêt-à-porter” delle Salviettine Micellari Sensitive, da portare ovunque!

Step 2: Tonificazione per perfezionare

Dopo aver pulito a fondo la pelle, si passa alla tonificazione, per restituirle equilibrio e freschezza e prepararlo allo step successivo della beauty routine.

Qui entra in scena lui, il mitico Tonico Acqua distillata alle Rose, che perfeziona la detersione del viso rimuovendo anche i residui di trucco invisibili. Le rose nobili che lo compongono contrastano rossori e irritazioni.

Usato mattina e sera, gentilmente picchiettato sul viso con un batuffolo di cotone, richiude i pori e prepara la pelle ai trattamenti successivi, donandole un aspetto più fresco e luminoso grazie alla sua azione rinfrescante e lenitiva. Indispensabile per tutti i tipi di pelle, ma quelle sensibili troveranno un gran giovamento da questo tocco rinfrescante e profumato.

Step 3: Idratazione e prevenzione delle rughe

Il terzo step della nostra beauty routine quotidiana lo dedichiamo all’idratazione e, nello specifico, alla prevenzione delle rughe.

Acqua alle Rose ha studiato la nuova crema Antirughe Sensitive, efficace contro le rughe e naturalmente delicata, studiata per le pelli sensibili.

La sua formula con collagene di origine 100% vegetale distende e rimpolpa la cute, rendendola più elastica e preservandone il corretto equilibrio, con un’azione di trattamento e prevenzione.

Il collagene è uno dei principali fattori costitutivi della pelle, ma la sua diminuzione, dovuta al passare del tempo, causa perdita di elasticità e compattezza, contribuendo alla comparsa delle rughe.

Il collagene vegetale viene in soccorso replicando l’azione di quello contenuto fisiologicamente nella pelle e, diversamente da quello di origine animale, agisce anche sui meccanismi interni. Grazie ai prebiotici, aiuta anche a rinforzare la preziosa flora batterica della pelle.

Anche questo step è facile e veloce da seguire per una beauty routine immancabile, ogni giorno: applica la crema e goditi la sua azione, forte contro le insidie del tempo, delicata sulla tua pelle.

Step 4: Per una carica di idratazione in più

Quando ne hai più bisogno concediti una vera coccola di benessere con la Maschera Idratante Intensiva Sensitive Acqua alle Rose, studiata per nutrire a fondo e illuminare le pelli più sensibili. Ci servirà a donare alla pelle una carica di idratazione extra delicata, oltre a un generale benessere e una luce speciale all’incarnato. Una coccola naturale e delicatamente profumata, che aiuta a ristabilire il corretto equilibrio della cute.

Bastano 15 minuti di applicazione per regalare alla pelle sensibile del viso una nuova linfa, grazie al suo tessuto imbevuto di ingredienti naturali.

