Ikea Natale 2022: 10 addobbi natalizi per arredare casa con stile

Se per Natale vuoi decorare la tua casa in modo unico e, soprattutto, senza spendere una fortuna, il catalogo Ikea offre una vasta gamma di idee e soprattutto gli addobbi natalizi hanno sempre un tocco di originalità!

Palline per l’albero di Natale, accessori per la cucina, luci da interno e anche per il giardino, il noto colosso svedese dell’arredamento, ancora una volta, si dimostra all’altezza delle aspettative, dandoci la possibilità di abbellire la nostra casa nel migliore dei modi e di renderla perfetta ad accogliere amici e parenti durante le festività natalizie! L’aiuto perfetto per chi non ha tempo di creare addobbi natalizi fai da te.

Sono tantissime le decorazioni del catalogo Ikea dedicate al Natale. Il vero protagonista è, come sempre, l’albero di Natale, che potrete abbellire in ogni modo, seguendo lo stile della casa.

Decorazioni per la tavola

Foto Ikea | Decorazioni natalizie per la tavola

L’importanza dei dettagli non va mai tralasciata, ed anche qui entra in gioco Ikea. Decorare la tavola con oggetti che rimandano al Natale, come tazze o runner da tavolo di colore rosso e beige.

Candelabro Ikea per un’eleganza unica

Foto Ikea | Candelabro a LED a 5 bracci

Un candelabro, che sia a LED come in questo caso o con candele di cera, fa sempre un certo effetto. Dona alla stanza e alla casa tutta un’eleganza unica, attirando gran parte dell’attenzione a sé. Perfetto da utilizzare come centro tavola o come sopra mobile… a voi la scelta!

Lampada natalizia a forma di stella

Foto Ikea | STRÅLA Paralume

La lampada in pizzo bianca, con la forma di una stella, è l’ideale per creare un’atmosfera calda durante le festività natalizie, senza rinunciare, al tempo stesso allo stile e ad un tocco moderno.

Scatola regalo per decorare e illuminare

Foto Ikea | STRÅLA Decorazione da tavolo, scatola/rosso

Cosa c’è di più rappresentativo del Natale di un pacco regalo con un fiocco rosso? Ecco che Ikea ha creato una decorazione, perfetta per la tavola, come centro tavola, o per abbellire e illuminare con la sua luce calda e soffusa un angolo della casa.

Alberi di carta da appendere

Foto Ikea | Ghirlanda, fatto a mano a forma di albero di Natale verde

Minimal ma d’impatto sono questi piccoli alberelli di carta in colore verde, perfetti da appendere ad una parete bianca o da un lato all’altro di una stanza. Un’alternativa, per chi non ha tempo, alle ghirlande natalizie fai da te.

Luci per albero di Natale

Foto Ikea | Illuminazione con luci a forma di candela

Se vi piacciono decorazioni originali e volete qualcosa di diverso anche per l’albero di Natale, Ikea propone delle lucine a forma di candela, con luce LED, da appendere grazie all’aiuto di clip all’albero. Sono in grado di creare un’atmosfera delicata e di donare all’albero un tocco di eleganza.

A vostro piacimento potete aggiungere palline o lasciarlo così, minimal e semplice!

Albero di Natale salvaspazio

Foto Ikea | Albero di Natale artificiale con vaso

Se vivete in un monolocale o comunque avete poco spazio, ma non volete rinunciare alla magia del Natale, Ikea vi propone un albero di Natale artificiale, in miniatura con vaso e LED. Vi basterà aggiungere le palline e il gioco è fatto!

Lucine LED: per un’atmosfera calda

Foto Ikea | Illuminazione a LED per interni

L’atmosfera Natalizia è ciò che rende tutto più magico. A volte bastano delle lucine LED e tutto cambia completamente. Grazie a queste luci di Natale fai da te, per interni, potrete illuminare ogni spazio della vostra casa e far lavorare la vostra fantasia.

Lampada a LED con orsetto

Foto Ikea | Decorazione tavolo a LED, orso con regalo

Se ad animare la tavola del Natale ci sono anche i bambini più piccoli, alcune decorazioni potreste sceglierle pensando a loro. Che ne dite di questa lampada a LED con degli orsetti, un pacco regalo e degli alberi di Natale all’interno? Sarà sicuramente di loro gradimento. Perfetta da mettere come centro tavola, come sopra mobile e perché no, come lucina per la notte nella stanza dei vostri bambini.

Accessori nuova collezione Ikea

Foto Ikea | Decorazioni natalizie per la casa

Gli accessori natalizi non sono mai abbastanza, come candele, perfette per la tavola, o bottiglie dal sapore natalizio. Addobbi che possono diventare anche delle sfiziose idee regalo per amici e parenti. Se hai scelto questa opzione, da Ikea puoi trovare delle bellissime carte da regalo che ti faranno fare un figurone con il destinatario del dono.