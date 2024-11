Offerta albero di Natale di IKEA: preparati all’arrivo delle festività natalizie

Il periodo natalizio sta arrivando e IKEA propone un’offerta, che riguarda l’acquisto di un albero di Natale vero in modo sostenibile.

Il Natale è, senza alcun dubbio, una delle festività più amate e attese dell’anno. Si tratta, infatti, di un momento magico che ci riporta all’infanzia e – in alcuni casi – ci “costringe” a rallentare e a riflettere su cos’è realmente importante, permettendoci di trascorrere più tempo in famiglia. Chi ama il Natale sta già pensando alla decorazione della casa, di cui l’albero di Natale è il Re indiscusso!

Se sei, quindi, alla ricerca dell’albero perfetto per la casa, sappi che IKEA vanta un’enorme selezione di alberi di Natale sia finti che veri. L’azienda svedese è, da sempre, sinonimo di qualità, convenienza e design. Scopriamo insieme l’offerta che riguarda l’albero di Natale vero, per prepararti all’arrivo delle festività natalizie.

Albero di Natale IKEA vero: PICEA, l’offerta da non perdere

Fermo restando che IKEA vanta – come detto – una vasta gamma di alberi di Natale, l’albero di Natale IKEA vero PICEA è un’ottima scelta perché costa soltanto 15 euro ed è davvero bellissimo. Si tratta di un abete vero dal costo particolarmente basso, alto circa 140 centimetri e caratterizzato da rami profumati e dal colore verde intenso. Sono disponibili anche altri formati, come quello della Glauca Conica: si tratta di un abete bianco di 23 centimetri circa o 15 centimetri, a seconda delle esigenze.

La pianta presenta una base con sacco di juta, il quale andrà sostituito con un vaso. È possibile acquistare la pianta nei negozi fisici ed è abbinabile ai vasi proposti dall’azienda. Ovviamente, sarà poi possibile decorare l’abete utilizzando gli addobbi natalizi che si sposano con lo stile della casa e con i nostri gusti, da completare con delle calde luci per un’atmosfera magica.

Albero di Natale IKEA: finto o vero?

Un albero di Natale finto può, però, essere considerata la scelta più ecologica (sebbene sia realizzato in PVC e alcuni metalli non facilmente riciclabili). Basti pensare, ad esempio, alla durata nel tempo – dato che questi durano molti anni – e, ovviamente, all’assenza di abbattimento di alberi veri, che vengono tagliati soltanto per le festività natalizie. Gli alberi di Natale veri IKEA provengono, però, da foreste sostenibili.

L’azienda svedese permette, infatti, di acquistare un abete vero e, dal 6 gennaio al 15 gennaio 2025, riportarlo in store per ricevere un buono di acquisto dello stesso valore dell’albero comprato. IKEA collabora, infatti, con AzzeroCO2, società di Legambiente e Kyoto Club che si occupa della riqualificazione del territorio italiano come la produzione di energia pulita. Scopri anche di più sulla lista regalo di IKEA e i mercatini di Natale più belli d’Italia.