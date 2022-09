Acconciature anni ’90/2000, i trend per la stagione autunnale

A nuovo re-inizio anno corrispondono -puntualmente- vecchie abitudini: sebbene soltanto all’esordio di Settembre, le tendenze capelli dell’autunno sembrano essersi palesate forte e chiaro. E pare proprio che non sia ancora giunto l’epilogo per l’ ormai quasi eterna rievocazione degli anni Novanta/primi Duemila. A far ribollire la Fashion community in un moto indistinto tra euforica nostalgia e contrarietà saranno nuovamente le acconciature che, semplici e veloci, si mostrano al pubblico più vivaci che mai. Vediamone alcune tra le più iconiche, attingendo come di consuetudine al look delle star.

Spilky Buns mania: singoli o doppi sono davvero i più cool

Dua Lipa – Foto Instagram @chrisappleton1

Lo scorso autunno lo Spilky Bun alla “Euphoria” ci aveva fatto impazzire nella sua versione singola e super sleek: Dua Lipa in foto ce ne mostra la versione 2.0, quella ibrida data dall’unione tra questi e frizzanti Space Buns (sì, proprio quelli che abbiamo prontamente inserito nelle acconciature estive più amate del momento) che, combinata ad una sfrontatissima tinta color rosa shocking, ci ha già conquistato.

Codini e mezze code per un tocco “Barbie Girl“

Ariana Grande – Foto Instagram @chrisappleton1

Ariana Grande, invece, passa dall’inseparabile coda alta a due altissime mezze code a stagliarsi sulla sua argentea chioma: oltre a dimostrare di sapere esattamente come scegliere il colore dei capelli, l’artista grazie ad un abile effetto ottico riesce a farle sembrare semplici codini, solo nella loro variante extra long. Un trucco da segnare nella sezione acconciature della propria agenda di stile seduta stante!

Mollettine: che passione!

Ursula Corbero – Foto Instagram @ursulolita

I più attenti si saranno di certo accorti di come Ursula Corbero stia lentamente sostituendo il suo irresistibile Mullet per sperimentare nuovi tagli di capelli medi e, con questi, molteplici acconciature: uno dei modi più immediati ed indiscutibilmente cool per adornare corte e medie lunghezze è di certo quello di ricorrere a mollette e fermagli, e la nostra “Tokyo” lo sa bene.