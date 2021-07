L’estate è nel pieno del suo splendore ma non tutti hanno già avuto la possibilità di cimentarsi nell’abbronzatura. C’è chi ha fatto ricorso all’abbronzatura spray e chi pensa che sia finalmente arrivato il momento di pensare alla tintarella. Sono in molti a chiedersi quali siano i segreti per una tintarella perfetta, intensa, duratura e naturale. Ma come ottenere un’abbronzatura che ci permetta di tenere da parte per un po’ i prodotti beauty e make up che di solito ci aiutano a camuffare i piccoli difetti? La prima e più importante cosa da ricordarsi è quella di proteggere la nostra pelle dall’azione nociva dei raggi UV con creme solari ad alto SPF. E poi occuparci della nostra dieta! Ebbene sì, esistono alcuni alimenti che possono aiutarci a stimolare la melanina e, di conseguenza, ad ottenere una tintarella omogenea e invidiabile. Ecco la lista dei magnifici 10 cibi abbronzanti!

Foto Pixabay | Pasja 1000

Tintarella perfetta con i 10 cibi abbronzanti di stagione

Esistono cibi abbronzanti che in modo molto naturale, dall’interno, stimolano la produzione di melanina aiutandoci a colorarci prima e meglio. Tali alimenti, inoltre, apportano importanti sostanze come vitamine e sali minerali, fedeli alleati nel sopportare meglio il caldo intenso e l’afa dei giorni estivi. Coldiretti giunge in nostro aiuto indicandoci la top 10 dei cibi che non devono mancare sulle nostre tavole per assicurarci un’abbronzatura sana e bellissima. Si tratta di prodotti buoni, freschi e anche dietetici. Scopriamoli insieme!

Foto Pixabay | Steve Buissinne

1) Carote

Carote. Questi ortaggi dal bel colore arancione sono ricchissimi di vitamina A, indispensabile per la pelle, e di caroteni, che stimolano la melanina. Da mangiare crude o appena scottate, perfette anche per ottimi e dissetanti centrifugati.

2) Radicchio

Radicchio. Anche questa verdura dal color rosso scuro e dal gusto piacevolmente amarognolo è una vera miniera di vitamine e caroteni. Il radicchio è buonissimo crudo in insalata, affettato sottilmente, ma anche grigliato o al forno. Inoltre è un ottimo condimento per la pizza!

3) Albicocche

Albicocche. Un frutto polposo e dal gusto dolce, il cui colore giallo-arancio è determinato proprio dal contenuto in caroteni. Le albicocche fanno benissimo alla nostra pelle, ma anche al palato, soprattutto se usate come ingrediente per macedonie, dolci e marmellate.

4) Cicoria e lattuga

Cicoria e lattuga. Due verdure a foglia verde deliziose, la prima dai poteri antiossidanti, da consumare leggermente scottata, al vapore e poi condita con olio e limone. La seconda perfetta per preparare colorate insalate a crudo, ricche di ingredienti come frutta secca, mela, pomodorini. L’insalata inoltre aiuta a combattere l’insonnia e, secondo gli Antichi Romani, sarebbe un cibo afrodisiaco. Non solo uno dei 10 cibi abbronzanti, insomma, ma anche un ortaggio dell’amore!

5) Melone giallo e sedano

Melone giallo e sedano. Ecco due alimenti di stagione da poter consumare anche quando si è a dieta. Il melone è ricco di acqua, carotene e sali minerali (ecco l’ennesimo alimento giallo-arancio). Mentre il sedano è fresco e perfetto da aggiungere ad abbondanti insalate miste di verdura in foglia o pomodori.

6) Peperoni e pomodori

Peperoni e pomodori. Ormai l’avrete capito: tutto ciò che è giallo, rosso o arancione può finire a buon diritto nella lista dei cibi abbronzanti. Questi due ortaggi sono i re dell’estate, perché si possono mangiare in mille modi: crudi, arrosto, ripieni, in sughi e condimenti per pasta e riso. Il pomodoro contiene licopene, per proteggere e nutrire la pelle, il peperone è un disintossicante naturale grazie al suo altissimo contenuto di vitamina C.

7) Pesche gialle

Pesche gialle. Un frutto amatissimo da tutti, la pesca è ricca di carotene e vitamine. Succosa, dolce, gratificante per il palato senza bisogno di aggiungerle niente, la pesca è inoltre un ottimo ingrediente per fare succhi freschi, arricchire dolci, crostate o macedonie.

8 ) Anguria

Anguria. Tra i frutti estivi per eccellenza e tra i 10 cibi abbronzanti, il cocomero ha poche calorie, è ricchissimo d’acqua e contiene vitamine e antiossidanti. Nonostante il contenuto di zuccheri elevato, l’anguria è adatta anche per chi sta a dieta, ha potere diuretico e stimolante dell’attività intestinale.

9) Fragole

Fragole. Le fragole sono un vero e proprio mini concentrato di salute. Sono piene di vitamine e di antiossidanti, hanno un effetto antinfiammatorio e stimolano la circolazione. Inoltre sono un ottimo ingrediente dolce da aggiungere a piatti tipicamente salati. Un esempio? Il risotto alle fragole!

10) Ciliegie

Ciliegie. Anche questo è uno dei frutti più amati dell’estate. Oltre a stimolare l’abbronzatura, le ciliegie hanno anche un eccellente potere defatigante e anti-insonnia. L’unico problema? Sarà difficile fermarsi una volta iniziato a mangiarle: vanno giù come noccioline!