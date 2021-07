Abbronzatura spray: ecco tutto quello che c'è da sapere

L’abbronzatura spray è un metodo di abbronzatura ottenuta grazie all’utilizzo di prodotti pigmentati da nebulizzare sulla pelle. Questo trattamento è pensato per non lasciare macchie o aloni giallastri sul derma, ma anzi per regalarci un colorito uniforme e delicato. Al contrario dell’abbronzatura tradizionale, quella in spray offre inoltre il vantaggio di non sfruttare i raggi UV, dannosi per la pelle sotto molti punti di vista. I raggi UV, infatti, possono provocare l’insorgenza di macchie o l’invecchiamento precoce della pelle. Con l’abbronzatura spray non c’è da preoccuparsi di tutto ciò: scopriamo di cosa si tratta, come funziona e quali sono i pro e i contro di questo prodotto cosmetico in spray.

Abbronzatura spray, come funziona?

L’abbronzatura spray è realizzata sfruttando le proprietà del DHA, una sostanza estratta dalla canna da zucchero. Si tratta di un ingrediente naturale e atossico, che è anche uno dei componenti di base di moltissimi prodotti abbronzanti fai da te in commercio. La promessa, però, è quella di un risultato molto più efficace, duraturo e di qualità. Il DHA si lega infatti naturalmente alla cheratina presente sulla nostra pelle e crea dei pigmenti colorati che restituiscono un colorito naturale, sano e radioso. Bisogna tener presente che l’abbronzatura spray non è uno stimolante della melanina e non sfrutta quindi lo stesso principio dell’abbronzatura naturale o artificiale ottenuta nei solarium. L’idea alla base è semplicemente quella di regalarci un trucco da abbronzate: una soluzione comoda quando si ha un’occasione speciale e si vuole sfoggiare una pelle sensualmente dorata.

Come ottenere l’abbronzatura spray

L’abbronzatura spray si effettua solitamente nei centri estetici, poiché si tratta di un vero e proprio cosmetico che necessita di una mano esperta per un risultato ottimale e omogeneo. L’abbronzatura spray conferisce un colorito intenso in pochissimo tempo: per il corpo basta attendere circa 4 minuti, per il viso basteranno alcuni secondi affinché il pigmento cominci a fare effetto. Dopo l’applicazione del prodotto è bene ricordare di non indossare indumenti fascianti e di astenersi dal praticare sport o attività che facciano sudare. E naturalmente da bagni e docce che rischierebbero di lavar via la (finta) abbronzatura prima che quest’ultima si sedimenti sulla pelle.

Pro dell’abbronzatura spray

Ma quali sono i pro dell’abbronzatura spray? E quali i contro? Tra i punti a favore possiamo annoverare il fatto che si tratti di un metodo del tutto innocuo, adatto quindi anche alle donne in gravidanza. Ma soprattutto efficace su tutti i tipi di carnagione: qualunque sia il nostro fototipo naturale, infatti, il DHA metterà in atto la sua magia! Un prodotto perfetto anche per le fanciulle così chiare che hanno un’estrema difficoltà ad abbronzarsi. Un altro pro riguarda il risparmio in termini di tempo: come già detto, infatti, l’abbronzatura spray agisce in pochi minuti ed è inoltre perfetto per idratare la pelle.

Contro dell’abbronzatura spray

Tra gli aspetti negativi, invece, c’è da dire che l’abbronzatura spray ha una durata piuttosto limitata nel tempo. Dopo 4 o 5 giorni dall’applicazione, infatti, il prodotto comincia a riassorbirsi nella pelle, scomparendo nel giro di un paio di giorni. Per tornare agli antichi splendori ambrati, dunque, sarà necessario ripetere il trattamento, ma dal momento che non ci sono effetti collaterali si potranno programmare anche 2 sedute abbronzanti a settimana. Per quanto riguarda i costi, inoltre, le sedute tendono ad avere prezzi variabili, in base al tipo di prodotto applicato o al centro estetico prescelto. Dovrete prepararvi a spendere anche 50 euro per una seduta, ma per una pelle perfettamente abbronzata si può fare questo ed altro!