Secondi piatti di Natale: 3 ricette sfiziose per le feste

Ecco le migliori ricette per realizzare con il minimo sforzo dei secondi piatti di Natale veloci e gustosi. Per la cena della Vigilia e per il pranzo del 25 dicembre potete realizzare dei secondi piatti davvero deliziosi.

Le ricette che potete proporre ai vostri ospiti sono tantissime: a base di carne o pesce, tradizionali o più sfiziose e particolari, leggere e raffinate oppure più semplici e rustiche. Provatele tutte durante le feste e lascerete i vostri ospiti a bocca aperta!

Salmone al pepe rosa

Il salmone al pepe rosa è una ricetta perfetta per la cena della Vigilia di Natale. Questo secondo piatto ha un sapore leggero e particolare. La preparazione è anche molto semplice: in un mixer frullate pepe rosa, pepe verde, aglio, aceto balsamico, zucchero e salsa di soia. Passate i tranci di pesce in questo mix e cuocete in padella per 5 minuti per lato.

Arrosto in crosta

L’arrosto in crosta è un delizioso secondo piatto di Natale. Rappresenta un modo sfizioso e originale per servire il tradizionale arrosto di carne. In un tegame mettete olio, sale, pepe, rosmarino e l’arrosto. Fate cuocere la carne per circa 30 minuti. Componete il piatto avvolgendo l’arrosto con la pasta sfoglia e fate cuocere per altri 30 minuti in forno.

Soufflè al formaggio

Bello da vedersi e saporito da mangiare: il soufflé al formaggio è un secondo piatto vegetariano che mette sempre tutti d’accordo. Il segreto per una buona riuscita? Utilizzare le dosi esatte così come sono riportate in ricetta.