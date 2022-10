Il soufflè al formaggio è un piatto saporito che può essere servito in tavola sia come antipasto che come secondo vegetariano. La ricetta è un poco complessa, richiede alcune piccole astuzie per non combinare guai. La prima regola è imburrare benissimo lo stampo da soufflè in ogni sua parte perché dove l’impasto troverà attrito non gonfierà e quindi non avrete il classico bel soufflè gonfio e bellissimo. La seconda regola è mai aprire il forno durante la cottura!

Ingredienti

latte 100 ml

burro 100 gr

parmigiano 100 gr

formaggio 100 gr

farina 100 gr

uova 5

noce moscata qb

sale qb

pepe qb