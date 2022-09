YOOX: ecco su cosa puntare con gli sconti al 90%

È oltremodo appurato: l’impellente bisogno di shopping per un vero Fashion victim non si esaurisce mai. No, nemmeno con i saldi. Ecco perché sapere che YOOX, nonché il più famoso outlet di lusso esistente online, ha attivato dei ghiottissimi sconti -udite udite- al 90% sul suo sito ufficiale vi farà solo che tornare il sorriso!

Le tendenze moda dell’autunno/inverno si preannunciano più interessanti che mai, lo abbiamo visto, ed è per questo che un’opportunità del genere per arricchire il proprio guardaroba non può essere lasciata sfuggire. Pronte ad esplorare le migliori occasioni presenti sulla piattaforma?

Versace Jeans Couture: una graziosissima micro bag

Foto Credits | YOOX

Le tendenze borse dell’autunno/inverno parlano chiaro, anzi, cristallino: le micro bag tanto amate non accennano a lasciarci nemmeno per la prossima stagione, per nostra somma gioia. Poco sopra l’iconico modello saddle di Versace, con arabeschi a contrasto su sfondo lilla, bianco oppure marrone.

Il capospalla di tendenza: lo shackets

Foto Credits | YOOX

Perché non investire, poi, in in uno dei capispalla più cool del momento? Quello sopra è nientemeno che una proposta a quadri e con frange della cosiddetta “shackets“, la giacca-camicia che sta facendo letteralmente impazzire i fashion addicted. Calda sì, ma stilosissima costituisce il capo giusto per affrontare l’apertura della fredda stagione con stile.

Le slingback firmate: domina Dolce & Gabbana

Foto Credits | YOOX

Dato l’immenso successo riscosso dalle slingback, infine, possiamo affermare che non esista davvero un valido motivo per non averne un paio -magari firmate, magari anche Dolce&Gabbana– nella propria scarpiera. Perché? Oltre che terribilmente versatili, esse sono delle papabili candidate a divenire uno di quei pezzi di moda da tramandare da madre in figlia!