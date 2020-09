In questi giorni abbiamo tenuto d’occhio tutti gli abiti sbalorditivi al Festival del cinema di Venezia, altrimenti noto come l’evento più glamour dell’anno.

Uno dei festival cinematografici più antichi del mondo (il primo si è tenuto nel 1932), l’evento è un momento in cui ogni attore degno di questo nome sfila davanti alle telecamere solo con i migliori abiti. Alcuni dei nostri look preferiti nel corso degli anni includono il Versace color lilla di Amal Clooney nel 2017 all’iconico abito in taffetà degli anni ’50 di Sophia Loren, accessoriato con molti diamanti, naturalmente.

Per fortuna, con misure di allontanamento sociale estremamente rigorose, alcune star si sono presentate. Quindi ecco i 10 migliori look (e le loro maschere per il viso) visti alla 77a Mostra del Cinema di Venezia.

Levante in Armani

Foto Getty Images | Daniele Venturelli

Brilla di luce propria con questo abito mermaid-style firmato Armani, Levante si è fatta immediatamente notare. Elegante, estremamente femminile e ultra sexy, Levante non ci hai deluso!

Vanessa Incontrada in Dolce & Gabbana

Foto Getty Images | Stefania D’Alessandro

Incoronata subito regina di stile, Vanessa Incontrada ha colpito i nostri cuori con questo abito rosso super in palette firmato Dolce & Gabbana.

Cate Blanchett in Alexander McQueen

Foto Getty Images | Stefania D’Alessandro

Lo stile non è acqua, e un abito Alexander McQueen non sempre è facile da indossare. Ma Cate Blanchett lo fa con grazia ed eleganza. E per questo noi la menzioniamo.

Arizona Muse in Alberta Ferretti

Foto Getty Images | Stefania D’Alessandro

Che meraviglia! Un abito con rosso, super elegante, con tantissime ruches per Arizona Muse, che si presenta con un bellissimo Alberta Ferretti. Non c’è altro da aggiungere, ma solo da ammirare.

Maya Hawke in Versace

Foto Getty Images | Dominique Charriau

Maya Hawke si presenta al red carpet con un abito Versace a sirena con tanti punti luce. L’interprete di Mainstream è bellissima con bob corto!

Alba Parietti con un abito della designer Betta Guerreri

Foto Getty Images | Stefania D’Alessandro

Un abito bianco con uno spacco davanti disegnato appositamente per Alba Parietti. Unica, perfetta e impeccabile.

Gessica Notaro in Elisabetta Franchi

Foto Getty Images | Franco Origlia

Gessica Notaro ha calpestato il red carpet con un abito di Elisabetta Franchi color sabbia con dettagli dorati.

Ambra Lombardo

Foto Getty Images | Ernesto Ruscio

Potrebbe essere considerato un po’ “too much” questo vestito total pizzo bianco trasparente con un lungo strascico, ma siamo al Festival di Venezia, un’occasione unica e irripetibile. E l’abito è pazzesco.

Ingrid Margus in chemisier viola

Foto Getty Images | Franco Origlia

Il viola porta sfortuna a teatro? Chi se ne frega, se è un abito chemisier super elegante in seta. Talmente tanto in palette che era impossibile non metterlo. Carino, tranne le scarpe.

Tiziana Rocca in Classic Blue

Foto Getty Images | Daniele Venturelli

Il Classic Blue è il colore del 2020, impossibile non sfoggiarlo! E le sta benissimo.