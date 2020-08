Settembre è una via di mezzo: ancora il caldo estivo continua e si mischia di tanto in tanto alle prime brezze fresche autunnali. Le tendenze moda per settembre di quest’anno sono tantissime, non ultima quella di ruches e spalle scoperte. Avrete sicuramente visto in giro modelli di camicie e camicette, vestiti lunghi o minidress, top e canottiere la cui caratteristica principale sono le spalle scoperte.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Abiti e capi d’abbigliamento dal gusto gitano, adatti alla stagione calda e particolarmente sensuali che ci fanno pensare alla Spagna, al flamenco, alle serate estive in riva al mare quando mostriamo fieramente la tanto sudata abbronzatura ottenuta. Il trend spalle scoperte fa il paio con quello di ruches e volants e con quello dei colori caldi e delle stampe geometriche o floreali. Diamo un’occhiata insieme ai modelli più belli in fatto di spalle scoperte e a come abbinarli per realizzare i look migliori per l’estate!

Spalle scoperte per look da ufficio

Foto Getty Images | Francois Nel

Un dettaglio come quello della scollatura può fare la differenza, soprattutto se si tratta di un dettaglio dal gusto vintage e femminile come quello delle spalle scoperte. Se siete tornate in ufficio e avete detto addio allo smartworking, se soggiornerete alla vostra scrivania fino alle tanto agognate ferie non potete non procurarvi una camicia con scollatura profonda e spalle scoperte in colori chiari e neutri: bianco, beige o celeste andranno benissimo.

Foto Getty Images | Christian Vierig

Realizzate poi un look professionale e ricercato abbinando una gonna longuette, larga o aderente, o un paio di pantaloni larghi a vita alta, magari in lino per non dire addio alla freschezza.

Per un’alternativa più giovanile optate per un top con spalle scoperte in colori brillanti: giallo ocra, rosso magenta, verde acceso e blu elettrico sono colori di tendenza che si alternano alle tanto amate nuances pastello in lilla, giallo crema, verde acqua e rosa antico. Aggiungete un paio di jeans in denim leggero, un saldalo in corda e cuoio ed ecco pronto il vostro look dal gusto anni ’70. Anni ’70? Ebbene sì, ecco un’altra tendenza per settembre.

Foto Getty Images | Daniele Venturelli

Look eleganti e scollature profonde

Foto Getty Images | Peter White

Ma non esiste solo il lavoro, non c’è solo l’ufficio. Cosa indossare per un appuntamento romantico o una serata con le amiche se amiamo le spalle scoperte? Possiamo giocare coi colori, coi volumi, coi tessuti cangianti e particolari come il velluto, il lurex o il tulle per dar vita a sensualissimi vedo-non vedo. In passerella sono tantissimi i modelli di minidress e abiti proposti da Balenciaga, Chanel, Philosophy, Dolce&Gabbana e molti altri.

Foto Getty Images | Mike Coppola

Le spalle scoperte fanno il paio con le maniche a palloncino e le gonne super gonfie, coi colori sgargianti e con le fantasie a stampe floreali che ricordano i look del Far West. Tra le giovanissime gli stivali Camperos sono estremamente di tendenza, soprattutto se abbinati a vestitini fin troppo succinti che lasciano poco all’immaginazione: spalle scoperte, gonne super short e tagli fascianti.

Foto Getty Images | Jeremy Moeller

In alternativa si può giocare coi volumi e con l’abbondanza di stoffa: i marchi di fast fashion come H&M e Zara propongono numerosi modelli di abiti lunghi e arricciati ricchi di tessuto ma con le spalle scoperte. E non dimenticate di osare coi gioielli: maxi orecchini e maxi collane brillanti risalteranno ancora di più con l’abbronzatura!

Foto Getty Images | Jeremy Moeller

