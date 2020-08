Pantaloni per settembre: i modelli, i tessuti e gli abbinamenti

La moda autunnale è varia: si passa dagli ultimi strascichi dell’estate al freddo quasi invernale. La varietà fa da padrona a questa stagione: dai minidress agli abiti chemisier, dalle gonne lunghe gitane a quelle al ginocchio in stile bon ton, dagli shorts a sacchetto taglio safari ai pantaloni larghi in tessuti leggeri e pesanti. Esistono modelli di pantaloni altrettanto femminili, altrettanto fantasiosi e confortevoli che ci permetteranno di variare il look senza rinunciare allo stile. Diamo un’occhiata ai modelli di pantaloni di tendenza per settembre, ai tagli, ai colori, alle fantasie e agli abbinamenti più particolari che si possono fare.

Pantaloni di fine estate: i modelli prediletti

Estate significa caldo e caldo significa necessità di abiti freschi e morbidi che non si trasformino in morse opprimenti appena mettiamo il naso fuori casa. In fatto di pantaloni, per fortuna, la scelta è molto vasta, basti pensare ai pantaloni a palazzo, con o senza elastico in vita, a vita alta o media, lunghi o longuette, che in base al colore e al tipo di tessuto saranno adatti sia a eventi serali che per il giorno.

Oppure agli shorts, quelli in jeans coi bordi strappati piacciono soprattutto alle giovanissime ma non mancano alternative più adatte a tutte le fasce d’età. Ad esempio i modelli safari con tasconi che arrivano sopra al ginocchio o ai paperbag a sacchetto con cintura in vita e bordo sblusato per un outfit più raffinato. Infine le tute jumpsuit, in jersey o lino e pantalone dritto largo, che ci libereranno dal problema di scegliere un top appropriato e ci regaleranno quel look da francesina in vacanza lungo le stradine di un’isola greca.

I tessuti più freschi per l’estate che finisce

Se vogliamo stare comode e fresche non possiamo soprassedere sul tipo giusto di tessuto da scegliere per i nostri pantaloni estivi, no ai tessuti sintetici o al denim pesante, sì al lino, al cotone e al jeans leggero. Tessuti traspiranti e naturali, da scegliere preferibilmente in colori chiari. Per quanto riguarda le sfumature di tendenza per l’estate, infatti, non c’è da preoccuparsi: quest’anno come non mai i colori pastello sono dalla nostra parte. Scegliete un pantalone in lino in color crema, lilla, verde salvia, bianco o beige e non fate troppo caso alle grinze che si formeranno sui vostri capi già anche solo guardandoli: il bello del lino è anche questo, nessuno si aspetta che rimanga perfettamente stirato!

Abbinamenti per settembre

Adesso non resta che scegliere il giusto abbinamento per i nostri pantaloni: bluse, canottiere con bretelle sottili e camicette possono essere alternate a crop top fatti all’uncinetto o top sportivi, a t-shirt con stampe particolari da mettere dentro ai pantaloni e sblusare. Per la sera optate per tessuti cangianti o metallizzati: il lurex, il velluto sottile e le stoffe dal finish metallico sono così di tendenza questa estate che li troverete anche su centinaia di modelli di costumi da bagno. Alternate colori forti e decisi come l’arancione, il giallo ocra, il verde brillante o il rosso magenta a nuance tradizionali come il nero e il blu; oppure optate per i colori pastello, da declinare su accessori, calzature e capi d’abbigliamento.

Procuratevi uno shorts sportivo in tessuto tecnico al ginocchio, un paio di sneakers corredate di calzini particolari e una baguette bag, rifinite il tutto con un blazer leggero, magari uno smanicato doppiopetto a metà coscia, ed ecco pronto il vostro look estivo super glamour in stile anni ’90, i preferiti di quest’anno!

