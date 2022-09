Come scegliere il velo da sposa: consigli utili e aspetti da valutare

Il giorno del vostro matrimonio si avvicina e non sapete come scegliere il velo da sposa per completare il vostro look? In questo articolo troverete tante idee e consigli per trovare quello perfetto da abbinare all’abito da sposa che avete scelto.

Il velo ha origini antiche e le spose lo indossavano in segno di purezza e perché erano convinte che le proteggesse dagli influssi negativi.

Adesso ha perso questa valenza simbolica diventando sempre di più un accessorio romantico e glamour.



Il velo da sposa può essere realizzato di tulle o di pizzo, corto, lungo o di lunghezza media e va indossato magari trattenuto da una coroncina di fiorellini o di perle oppure viene fermato con dei gioielli da sposa per capelli.

In base allo stile dell’abito il velo può essere impreziosito da ricami, perle o punti luce.

Ma vediamo dunque come scegliere il velo da sposa più adatto seguendo dei piccoli accorgimenti.

Come scegliere il velo da sposa: aspetti da valutare

Foto di Shutterstock | sivilla

Il velo deve fondersi con il vestito diventando un tutt’uno con esso e proprio per questo motivo il velo che sceglierete dovrà rispecchiare lo stile dell’abito e valorizzarlo.

Tra tutti gli elementi che valorizzano l’outfit generale come il make up da sposa e i gioielli da indossare il giorno delle nozze, il velo ricopre un ruolo di estrema importanza.

Considerate gli elementi presenti nel vostro abito da sposa, se questo è piuttosto semplice e minimale, potrete osare di più con un velo ricamato, con perle o strass.

Se invece l’abito presenta già di per sé molti particolari, la scelta del velo dovrà ricadere su un modello molto più sobrio.

Inoltre il velo da sposa deve essere assolutamente dello stesso tono di colore dell’abito.

Valutate il numero degli strati che avrà il vostro velo, in base al look che vorrete ottenere. Uno strato singolo renderà l’outfit sofisticato ed è perfetto per incorniciare un abito semplice ma di tendenza, e leggermente decorato.

Per un abito dallo stile classico e romantico invece è perfetto il velo a più strati.

Infine se vorrete indossare il blusher, la parte di velo che copre il volto e che viene sollevata dal partner, dovrete preferire il velo a strati.

Velo da sposa: quali sono le tipologie tra cui scegliere

Foto di Shutterstock | Andrii Medvediuk

Per scegliere il velo da sposa che vi si addica alla perfezione, dovete tener conto che le tipologie si differenziano tra loro per la lunghezza.

I veli corti che solitamente non superano le spalle, e possono essere distinti in:

Veletta o Birdcage : quando il velo non supera la punta delle spalle. Perfetto per essere abbinato ad abiti senza spalline, vintage o ad un abito corto.

: quando il velo non supera la punta delle spalle. Perfetto per essere abbinato ad abiti senza spalline, vintage o ad un abito corto. Fly Away: il velo arriva alle spalle e non copre alcun dettaglio importante dell’abito.

I veli medi invece, sono quelli più versatili e se non sapete davvero quale scegliere, questo velo da sposa potrebbe essere la soluzione. Non arrivano mai oltre i fianchi ed in base al tipo possono essere:

Velo a scialle : copre le spalle senza mai arrivare al gomito. Adatto ad abiti molto scollati o che hanno solo gonna e corpetto.

: copre le spalle senza mai arrivare al gomito. Adatto ad abiti molto o che hanno solo gonna e corpetto. Velo al gomito : come suggerisce il nome questo velo non cade mai oltre i gomiti ed è molto versatile. Si adatta infatti a quasi tutti gli abiti .

: come suggerisce il nome questo velo non cade mai oltre i gomiti ed è molto versatile. . Lunghezza alla vita : perfetto per valorizzare il busto, questo velo raggiunge la vita ed si abbina bene ad un abito con un’ampia gonna.

: perfetto per valorizzare il busto, questo velo raggiunge la vita ed si abbina bene ad un abito con un’ampia gonna. Velo ai fianchi: chiamato anche velo alle dita, non supera l’altezza della vita ed è perfetto con abiti da sposa in stile boho chic. Può inoltre essere formato da uno o due veli.

Passiamo ora ai veli lunghi. Per scegliere questa tipologia di velo da sposa, è importante essere piuttosto alte in modo da non compromettere la silhuette. Tra i veli lunghi, distinguiamo:

Il velo Ballet e velo Valzer : due tipologie molto simili per caratteristiche. Il primo raggiunge il ginocchio il secondo invece arriva alla caviglia . Perfetti entrambi per abiti da sposa in stile impero e in pizzo .

e : due tipologie molto simili per caratteristiche. Il il invece . Perfetti entrambi per abiti da sposa in stile impero . Il velo Floor invece arriva appunto al pavimento, molto elegante e raffinato.

invece arriva appunto al pavimento, molto elegante e raffinato. I veli Cappella, Chiesa e Cattedrale: queste tre tipologie rappresentano il massimo della formalità. Perfetti per un ingresso in chiesa davvero scenico. Si adattano bene a qualsiasi stile di abito purché lo strascico sia medio lungo.

Lunghezza del velo: come capire quella adatta all’altezza della sposa

Foto di Shutterstock | PH888

La lunghezza del velo deve essere valutata con cura in quanto, una scelta sbagliata potrà inficiare sull’aspetto totale del look della sposa oltre che alla comodità della stessa.

Per capire quale sia la lunghezza del velo più adatta alla vostra figura, l’altezza è il criterio su cui basarsi.

Per una sposa minuta, andrà bene un velo corto o medio, in modo da non compromettere l’equilibrio della fisicità.

Invece se siete abbastanza alte la scelta sarà più ampia in quanto potrete optare per qualsiasi tipo di velo.

Il velo giusto per l’acconciatura giusta

Foto di Shutterstock | Artem Sokolov

Ovviamente il velo sarà appoggiato e fissato all’acconciatura da sposa.

Sia che si tratti di un’acconciatura semi raccolta, raccolta o che i capelli della sposa siano sciolti, tutte le tipologie di veli si adatteranno bene alla chioma, magari aiutandosi con dei fermagli gioiello per i capelli.

Per delle acconciature da sposa di tendenza, ad esempio, adornati di tiara o coroncina, sarà favoloso abbinare un velo lungo o medio, arricchito da motivi in pizzo.