Il semiraccolto è una delle acconciature più amate e richieste dalle promesse spose. Scelto specialmente da chi desidera uno stile romantico e naturale, con il semiraccolto è possibile dare vita a numerose acconciature, dalla più semplice alla più elaborata. Vediamo insieme tantissime idee ed ispirazioni sulle acconciature per il matrimonio!

Acconciature semplici per la sposa

Il semiraccolto per la sposa è un’acconciatura sempre di moda: è perfetta per chi vuole uno stile romantico, per chi ama essere naturale e poco artefatta. I capelli possono essere fermati con un semplice fermaglio e li potrete portare sia lisci che mossi, basandovi anche sullo stile del vostro abito. Il segreto per un semiraccolto perfetto è comunque quello di avere una chioma folta e lucente.

Foto shutterstock | MillaF

Proprio per questo, non dimenticate mai, nei mesi antecedenti al matrimonio, di curare i vostri capelli per renderli morbidi e lucenti. Concordate con i parrucchiere anche degli appuntamenti per spuntarli, senza accorciarli troppo: le doppie punte non si addicono certo ad una sposa elegante! Con una chioma sana sarà possibile ottenere un’acconciature semplice ma d’effetto.

Foto shutterstock | sanneberg

Foto shutterstock | m.didyk

Acconciature sposa, il semiraccolto mosso

Non possiamo negarlo: il mosso è decisamente il più richiesto dalle spose per il giorno del matrimonio. Con una piega mossa è possibile sbizzarrirsi con le acconciature da sposa, specialmente se i capelli sono lunghi e non eccessivamente scalati. Potete arricchire la messa in piega con l’applicazione di accessori per capelli, una tiara, mollette di cristalli e fiori freschi. Un’idea potrebbe anche essere quella di abbellire la vostra chioma con nastri di raso, colorati se abbinati al bouquet o bianchi per uno stile etereo.

Foto shutterstock | anastasiyaand

Un semiraccolto con uno chignon basso e morbido e le due ciocche che scendono sul viso è l’ideale per chi è alla ricerca di acconciature da sposa con velo.

Foto shutterstock | Shchus

Sempre più diffusa la coda bassa o alta, lasciate scendere alcune ciocche sul viso e decorate con fiori e cerchietti. Anche qui si presta benissimo la messa in piega wavy.

Foto shutterstock | Ket13fox

Foto shutterstock | VBStudio

Foto shutterstock | DoublePHOTO studio

Acconciature sposa, semiraccolto laterale

I semiraccolti sono acconciature bellissime e versatili che possono essere abbellite da fiori freschi o da cristalli. Chi vanta una chioma lunga e folta potrebbe optare per un semiraccolto laterale. Consigliato a chi ha un abito con spalle scoperte, il semiraccolto laterale con una piega mossa dona al look eleganza e raffinatezza. Perfetto per il giorno del matrimonio!

Foto shutterstock | Glovatskiy

Acconciature sposa con treccia

La treccia è un’idea da cui prendere spunto per il grande giorno. Con una semplice acconciatura è possibile ottenere un look d’effetto e perfetto per il grande giorno, infatti i semiraccolti con la treccia rimangono tra i più gettonati di sempre. Si sposa con tutti i modelli di abito, può essere sfoggiata con o senza velo e si può portare in mille modi.

Foto shutterstock | Melenay

Foto shutterstock | Sven H. Photography

Foto shutterstock | Dragon_Fly

Ora non vi resta che scegliere il semiraccolto più vicino al vostro stile! In alternativa, potete prendere spunto dalle acconciature sposa 2021 per capelli corti, medi e lunghi.