Tutte pazze per gli stivali glitter di Paola Barale!

Paola Barale è stata una delle protagoniste dello spettacolo teatrale “Se devi dire una bugia dilla grossa” con Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti e Paola Quattrini e ha infiammato il teatro Manzoni di Milano fino al 10 aprile.

Uno spettacolo divertentissimo e brillante per la regia di Iaia Fiastri, ma noi siamo rimaste incantate dagli stivali blu glitter indossati dalla Barale: frizzanti e decisi proprio come lei!

Gli stivali glitter sono un must in primavera

Diciamo la verità, è arrivata la primavera ma gli stivali al ginocchio ancora non ci sembrano un ricordo lontano. Al contrario continuiamo a indossarli, soprattutto la sera per le uscite con le amiche e proprio per questo il modello blu glitter di Paola Barale ci sembra perfetto!

Non abbiamo più voglia di nasconderci sotto gli abiti e accessori comfy che per due anni sono stati i nostri migliori amici e lo abbiamo visto con le borse dai colori accesi.

Il nostro amore per gli accessori cool non si ferma e come se non bastasse il glitter è il grande must del 2022! Ne avevamo avuta un’anticipazione per Natale e Capodanno ma sarà in estate che diventerà il vero protagonista con la moda mare: costumi glitter e in paillettes semplicemente spettacolari!

Perché non dovremmo completare il look primaverile o estivo, allora, oltre che con una nail art glitter anche con degli stivali super? Paola, dicci dove li hai presi che corriamo a comprarli!