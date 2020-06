Una bella trappola per zanzare per non soffrire più di quelle punture davvero sgradite? Con l’arrivo del caldo e dell’estate arrivano anche diversi ospiti sgraditi, come le zanzare. In commercio si possono acquistare diversi prodotti efficaci contro gli insetti, ma per la maggior parte essi contengono sostanze chimiche dannose anche per la salute e l’ambiente.

Per ovviare al problema, dunque, è possibile ricorrere a dei rimedi fai da te utilizzando alcuni ingredienti naturali che permettono di realizzare delle trappole per le zanzare tigre molto efficaci. Scopriamo come.

La trappola per zanzare con lievito e CO2

Tra i rimedi contro le zanzare ve n’è uno molto economico, semplice da attuare e assolutamente funzionale è quello di realizzare una trappola per zanzare utilizzando lievito, CO2 e una bottiglia in plastica. Ecco come fare:

Tagliate una bottiglia di plastica a metà

Scaldate 200 millilitri di acqua, portandola ad ebollizione

Aggiungete e sciogliete circa 4 cucchiai di zucchero

Fate raffreddare la miscela

Versate la soluzione nella bottiglia

Aggiungete circa 1 grammo di lievito di birra in polvere

Attendete che il composto sprigioni anidride carbonica (CO2)

Inserite la parte superiore della bottiglia in quella inferiore, come fosse un imbuto

Bloccate la trappola con del nastro adesivo

Coprite la bottiglia con del cartoncino nero, lasciando scoperta solo la parte superiore

Sostituite il composto ogni 2 settimane circa.

Le zanzare saranno attirate dall’anidride carbonica che fuoriuscirà dal collo della bottiglia capovolto, per cui entreranno nel contenitore e ne resteranno intrappolate. Un ulteriore suggerimento è quello di posizionare la bottiglia in un luogo buio e umido della casa o al suo esterno.

Questa trappola fai da te funziona e per un risultato ottimale potete aggiungere anche del bicarbonato.

L’ovitrappola: una delle trappole per zanzare efficaci

Parliamo di una trappola per zanzare senza lievito che funziona bloccando sul nascere il proliferare di questi insetti con una modalità molto simile alla precedente. Uno dei migliori rimedi contro gli insetti. Per realizzarla, potete procedere come segue:

Tagliate a metà una bottiglia di plastica, così da posizionare la parte superiore all’interno della parte inferiore

Coprite il collo della bottiglia con del tessuto in tulle nero che dovete fermare con un elastico

Posizionate del riso nella metà inferiore della bottiglia

Versate 200 millilitri di acqua calda

Coprite la bottiglia con del cartoncino nero, lasciando scoperta solo la parte alta.

Le zanzare sono naturalmente attratte dall’acqua e per questo tenderanno a depositare le loro uova all’interno della trappola, limitando di fatto la loro proliferazione.

Trappola per zanzare con olio

Un ulteriore consiglio è quello di creare una trappola per zanzare utilizzando dell’olio. Anche in questo caso la procedura è molto semplice:

Tagliate la parte superiore di una bottiglia di plastica

Spalmate dell’olio nelle pareti interne della parte inferiore

Riempite il fondo della bottiglia con dell’acqua

Capovolgete la parte della bottiglia tagliata, così da inserirla nella parte inferiore

Fermate il tutto con del nastro adesivo

Appendete la vostra trappola in una zona quanto più buia e umida.

Trappola zanzare: la bat box

Un ultimo suggerimento è quello creare un box per pipistrelli, mammiferi che mangiano fino a 2 mila zanzare a sera. Per niente male!

Per realizzare una bat box è sufficiente creare una scatoletta di 35 x 60 centimetri di grandezza, spessa 5 centimetri, possibilmente in legno di betulla e priva di vernici o collanti, che possano infastidire e allontanare i pipistrelli.

L’ideale, dunque, è piazzare il contenitore in un luogo facile e tranquillo da raggiungere per tali mammiferi, meglio se a 3-4 metri di altezza.

