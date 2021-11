Giorgia Soleri non è solo “la fidanzata di Damiano dei Måneskin“, un ruolo in cui fin troppo spesso è relegata, ma anche e soprattutto una modella, influencer e attivista (lotta per il riconoscimento della vulvodinia, di cui soffre, come malattia invalidante).

Il suo è un look originale, di chiara ispirazione manga: idolo indiscusso per lei è è infatti Nana, protagonista dell’omonimo manga giapponese cult. Corsetti, calze a rete, minigonne e scarpe con tacco e plateau altissimo, tutto rigorosamente nero, costituiscono l’outfit-tipo della modella: dark dai sentori quasi BDSM.

Lei, però, non è affatto schiva e introversa almeno sui Social, visto che con Damiano David sono invece una delle coppie più riservate del mondo dello spettacolo. Sul suo canale Instagram Giorgia Soleri diffonde consigli beauty e moda e l’ultimo, che ci ha colpito particolarmente è sulle scarpe che ci cambieranno la vita!

Gli stivaletti di Emanuéll Vee sono il must have dell’inverno

“Sono di una comodità imbarazzante e sembrano un guanto, perfette per quando si viaggia e si cammina 293729km ma la sera si vuole uscire comunque eleganti“. Dopo questa descrizione come potremmo non correre a comprare i favolosi stivaletti di Emanuéll Vee?

Gli stivaletti che ci cambieranno la vita sono elasticizzati in simil pelle, con un tacco a clessidra alto solo 75mm e una catena stretch in metallo color oro. I colori disponibili sono nero, bianco e cuoio, tutti perfetti da abbinare a ogni tipo di outfit e occasione: per una passeggiata sotto un paio di jeans e un cappotto over, ma anche per la sera abbinati a una gonna corta o un minidress.