Jennifer Lopez è la sposa perfetta con il suo maxi chignon

Vedere Jennifer Lopez cavalcare il palco degli AMAs – American Music Awards con un vaporoso abito da sposa firmato Dolce e Gabbana ha lasciato tutti a bocca aperta. Che sia un’anticipazione di cosa aspettarci dal ritrovato amore con Ben Affleck? Mistero subito risolto quando la cantante ha intonato le prime note di On My Way (Merry Me), la colonna sonora del suo nuovo film in uscita a San Valentino.

Niente gossip quindi, ma l’attenzione è stata catturata immediatamente dalla meravigliosa acconciatura realizzata da Chris Appleton. Un maxi chignon da étoile, grandissimo e intrecciato in modo da renderlo il più romantico hairstyle della serata e forse di sempre.

Étoile per una notte: lo chignon che tutte vorremmo

Il mondo della danza ce lo ha consegnato molto tempo fa, ma lo chignon non passa mai di moda per la sua raffinatezza e sempiterna eleganza. Quello maxi scelto da Jennifer Lopez è ancor più sorprendente nella sua semplicità: un bun pulitissimo che lascia sciolte solo alcune ciocche all’altezza delle orecchie.

Finezza e rigore sarebbero gli aggettivi giusti per descrivere quest’acconciatura (come d’altronde richiede la danza stessa), se a portarla non fosse JLo: il suo carisma e l’incredibile presenza scenica smorzano a colpi di pop la rigidità dello chignon.

Non solo, lo styling glossy combinato con un trucco glow super romantico hanno reso questo look il non plus ultra della luminosità e JLo radiosa come non mai.