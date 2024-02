5 tagli di capelli che andranno di moda a partire da questa primavera

Dai tagli corti a quelli più lunghi, ecco quali sono i tagli di capelli di tendenza per tutto il 2024!

I tagli di capelli si fanno sempre più interessanti, la semplicità è al centro dell’attenzione per tutto il resto dell’anno e la messa in piega liscia sembra essere quella più richiesta. I capelli mossi e ondulati non mancheranno di certo, ma sarà fondamentale scegliere il taglio giusto.

I tagli di capelli che vorrai avere nel 2024

Tra le varie tendenze dei capelli della primavera estate non sono passati inosservati i tagli più in voga del momento. Ecco quali sono i 5 più belli su cui puntare per l’inizio della calda stagione!

Il pixie cut è il taglio corto più in voga del momento

Collo scoperto e chioma leggera, il ritorno del pixie cut ha suscitato già tantissimo scalpore. Le amanti del taglio cortissimo hanno sempre desiderato che tornasse di moda, il 2024 è l’anno perfetto per fare un tuffo nel passato con uno dei tagli più in voga degli anni Sessanta. Inizialmente consigliato sulle donne over 40, questo tipo di taglio si può personalizzare in base alle esigenze della persona e soprattutto in base alla sua età!

È il momento del bixie cut

Un mix tra il tanto amato taglio corto pixie cut e il bob, classico caschetto di tendenza ormai da tantissimi anni. Per questa primavera le tendenze saranno leggermente diverse, il bixie cut, leggermente simile al french bob, diventerà sempre più protagonista della calda stagione perché elegante e sbarazzino allo stesso tempo. Oltre le orecchie, c’è chi opta per un taglio ancora più corto per dare più volume alla chioma. Il caschetto corto ispirato al pixie cut sarà sicuramente il taglio di capelli più richiesto in salone!

Lunghi e sempre più sfilati

Chi ama i capelli lunghi non può rinunciare alla lunghezza nemmeno con il caldo, piuttosto preferisce raccogliere i capelli in abbondanti code e chignon sbarazzini. Per dare volume e movimento alle lunghezze, però, dovresti assolutamente cambiare look: per la bella stagione rivoluziona il tuo stile con un taglio sì lungo, ma sfilato! Lascia che il tuo hairstylist di fiducia si sbizzarrisca con le forbici, crea il perfetto movimento dei tuoi capelli che potrai portare sia lisci che mossi. Il taglio scalato, che sta bene su tutte le lunghezze, è consigliato specialmente a chi ha sfumature di biondo e desidera dare movimento al colore.

Frangia piena per la primavera

Nonostante sia sconsigliata nel periodo estivo a causa delle alte temperature, la frangia sembrerebbe essere una delle protagonista della primavera. Se vivi in un posto poco umido in cui il caldo non si sente in maniera eccessiva, potresti prendere in considerazione l’idea di cambiare look e arricchire la tua chioma con una frangia piena e voluminosa. La moda del momento suggerisce di creare movimento con i ciuffi laterali con le punte rivolte verso l’esterno così da creare più volume. Hai dubbi se farla o meno? Scopri il trucchetto per capire se ti sta bene la frangia!

Long bob è di nuovo qui

La via di mezzo tra il taglio corto e il taglio lungo sembra non esistere quasi più, eppure per questa primavera estate sembra essere tornato il tanto amato long bob, uno dei tagli più in voga degli anni precedenti. La versione del caschetto long è ideale per chi desidera darci un taglio senza esagerare, perfetto per chi non ha sfumature e opta per tinte naturali o monocromatiche. Rispetto alle tendenze precedenti, il long bob nella versione liscia è il più richiesto.