Frangia, il trucchetto per capire se ti può stare bene

La frangia è un tipo di taglio che non passa mai di moda, se si ha il viso adatto è molto trendy: come sapere se starà bene.

La frangia è un’acconciatura che piace molto alle donne, chiaramente non si può fare con tutti i tipi di capelli e ne su tutte le tipologie di viso. C’è n modo per sapere se starà bene o se sarà un completo disastro.

Come per ogni cosa, anche per la frangia ce ne sono di tantissimi tipi. Con il passare degli anni e il perfezionarsi delle tecniche di hair stylist ne sono nate ancora di più. E così oggi esistono le tipologie adatte a determinati tipi di viso e capelli.

Tipologie di frangia, quale scegliere in base al volto

Una frangia all’ultima moda è sicuramente quella laterale, fondamentalmente è come se fosse una sorta di ciuffo laterale più abbondante. E’ perfetta per chi non vuole tenere i capelli davanti agli occhi tutta la giornata, proprio perché con un colpo di spazzola può essere sistemata di lato.

C’è la frangia regolare, parliamo di quella classica, che somiglia a un triangolo di capelli, la lunghezza deve fermarsi sopra le sopracciglia e in questo modo non darà fastidio davanti agli occhi. È perfetta per chi vuole far risaltare i proprio occhi e ha i capelli molto lisci.

La frangia concava, invece, è perfetta per un taglio carré. La frangia inizia dall’estremità e sarà sfilata sulle punte, per dare quell’effetto bombato che è la caratteristica di questo taglio. Una tipologia usata da chi ha un viso leggermente lungo e ha i capelli non tanto spessi.

La frangia orientale, invece, prevede una scalatura laterale per avere l’effetto bombatura. Il contorno deve formare un angolo con le ciocche laterali. Un taglio molto sbarazzino che è perfetto per chi ha i lineamenti morbidi, ma è sicuramente un taglio giovanile.

La frangia può essere effettuata anche sui i capelli ricci, c’è chi crede che non sia possibile e invece va molto di moda. Per farla però è necessario tagliare i capelli quando sono asciutti così da non rischiare che asciugandoli si accorcino troppo, dando un effetto indesiderato. Si suggerisce a chi ha la fronte molto alta e vuole sveltire il proprio look.

Ogni frangia è specifica per una tipologia di viso, ci sono capelli con cui è impossibile prevedere un simile taglio e altri che invece si prestano perfettamente. Il segreto, dunque, è partire dalla forma del viso e dal tipo di capello che si ha per conoscere la frangia più adatta.