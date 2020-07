View this post on Instagram

Le immagini surrealiste riescono a rendere visibile quello che di per sé è invisibile. Sono incuriosita dal mistero e dal magico, che offrono anche un modo per esorcizzare la morte e l’incertezza del futuro. La direttrice artistica di Dior, femminista convinta (e amante delle bambole!) per la nuova collezione Haute Couture 20/21 si è ispirata ai lavori di Lee Miller, Leonora Carrington, Dora Maar, Jacqueline Lamba, Dorothea Tanning. Artiste capaci di superare il ruolo di musa a cui la loro bellezza le aveva confinate inizialmente, e di mettere in scena con la loro vita e la loro opera una femminilità altra. Tra gli abiti spettacolari della collezione spiccano un Long Dress da dea greca e un mantello nero . . . Les images surréalistes parviennent à rendre visible ce qui est en soi invisible. Je m’intéresse au mystère et à la magie, qui sont aussi une façon d’exorciser l’incertitude quant au futur. La directrice artistique de Dior, Maria Grazia Chiuri, est une féministe convaincue (et passionnée de poupée!) Pour la nouvelle collection Haute Couture 20/21 s'est inspirée des œuvres de Lee Miller, Leonora Carrington, Dora Maar, Jacqueline Lamba, Dorothea Tanning. Des artistes capables de dépasser le rôle de muse auquel leur beauté les avait initialement cantonnés, et de mettre en scène une féminité autre avec leur vie et leur travail. Parmi les robes spectaculaires de la collection se démarquent une robe longue de déesse grecque et un manteau noir.