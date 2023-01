Riciclo creativo calzini, le idee fai da te più originali

Quante volte è capitato di rimanere solo con un calzino e non sapere cosa fare? Che si tratti di calzini spiati, oppure di calzini bucati, è possibile, con il riciclo creativo dare loro una nuova vita, proprio come con i maglioni vecchi, oppure con le asciugamani che non si usano più o ancora con la stoffa, le vecchie mantelle, le presine da cucina o le vecchie tende.

È possibile riciclare calze di lana o di cotone, collant, calzini bucati e rotti e realizzare tanti oggetti fai da te, come pupazzi o gioielli. Ecco alcune idee fai da te originali e utili su come utilizzare il riciclo creativo dei calzini.

Calzini rotti che diventano guanti, borsellini, pupazzi

Tutti abbiamo a casa dei calzini da gettare via, magari vecchi, bucati o rotti, ma non tutti sanno che il riciclo creativo permette di dare loro nuova vita: si possono realizzare degli oggetti per se stessi o da regalare. Le idee sono davvero tante: si possono realizzare borsellini per raccogliere e conservare i soldi o creare dei guanti da indossare, eliminando le parti giuste delle calze. Ma non solo. Si possono creare pupazzi da utilizzare come portaocchiali, oppure semplicemente usare come pezza per spolverare o per realizzare delle eleganti e originali confezioni regalo.

Calze di lana che si trasformano in sciarpe o copri tazza

Con le calze di lana si possono realizzare delle sciarpe originali o dei bellissimi copri-tazza, così da poter bere una bella tazza di tè o cioccolata calda durante le fredde serate invernali, senza scottarsi le mani. Allo stesso modo, si possono utilizzare le calze di lana per coprire vasi per le piante e dar loro nuovo colore o realizzare uno zaino interamente con calze di lana da cucire tutte insieme in modo creativo e originale. I calzini di lana sono ottimi anche come imbottiture per i cuscini o come paraspifferi per porte e finestre.

Collant che diventano gioielli

Con un po’ di creatività, manualità e pazienza si possono realizzare dei gioielli fai da te, grazie al riciclo dei collant: si taglia tagliano delle fascette di 1 centimetro e si arrotolano i collant a piacere per dare la forma di una collana o di un bracciale, al quale si aggiungono delleperline o altri elementi di riciclo, come dei sassi adatti a lavori creativi, ad esempio.

Inoltre, i collant si possono trasformare anche in sacchetti profumati: si avvolgono le cipolle per conservarle al loro interno, realizzate dei sacchetti profumati per armadi e cassetti con dei fiori essiccati oppure delle zucche e disegnate loro la faccia per decorare la vostra casa, durante la festività di Halloween.