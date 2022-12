Come riciclare in modo creativo delle vecchie mantelle: idee da copiare

Tante cose possono trovare una nuova vita con il riciclo creativo, dalle vecchie tende alle presine della cucina, ai maglioni vecchi oppure alle candele, ma anche asciugamani vecchi, stoffa o calzini spaiati.

Non fanno eccezione le mantelle e poncho che si prestano a tante idee di riciclo. Sono accessori prettamente invernali e per questo spesso realizzati con lana o pile, due materiali che si prestano a numerose possibilità di riuso.

Il poncho diventa fascia per capelli

Come riciclare in modo creativo delle vecchie mantelle – Foto Pinterest/ etsy.com

Quando si tratta di capi di abbigliamento in lana, l’idea di trasformarli in fascia per capelli è sempre vincente. Oltre che ad essere un accessorio fashion, consente di tenere a riparo dal freddo le orecchie quando le temperature si fanno rigide. Realizzarle è veramente semplice, basta trovare la parte più intatta del poncho, tagliarla e ricucirla.

La borsa rivestita con il poncho

Come riciclare in modo creativo delle vecchie mantelle – Foto Pinterest/ Marzia Guglielmetti

Una borsa vecchia e rovinata può essere rinnovata rivestendola con un vecchio poncho. Occorre avere una buona manualità con la macchina da cucire o con ago e filo per riuscire a rivestire completamente la borsa. In tal modo il poncho valorizza un accessorio destinato ad essere buttato quindi il riciclo funziona per due elementi.

La mantella che si trasforma in sciarpa

Ritagliando una vecchia mantella si possono realizzare sciarpe e scaldacollo. Tutti utili per l’inverno, si ottengono senza troppa fatica partendo da una base già pronta. La sciarpa con mantella potrà anche essere personalizzata con un fiore di lana o un’altra applicazione carina.

Tanti vestiti per le bambole

Un’idea per risparmiare sui vestiti per bambole o pupazzi è quello di usare la mantella o il poncho che non si usa più o che si è in parte rovinato. L’idea è quella di crearli usando la parte più nuova, si ritaglia il modello della bambola e poi con ago e filo si imbastisce l’abito del giocattolo.