Cosa devi utilizzare per creare i migliori trucchi di Halloween

Manca pochissimo per la notte più paurosa dell’anno e noi siamo già pronte con trucco e parrucco a spaventare chiunque avrà la sfortuna di incrociare la nostra strada quella sera. Halloween, la notte in cui finalmente le nostre occhiaie saranno libere di accompagnarci a fare trick or treats!

Sì, ma di cosa abbiamo bisogno, nello specifico, per un make up indimenticabile e super pauroso?

L’ombretto bianco per essere pallide come la Luna piena

Foto Amazon

Siamo abituate a fuggire dal pallore come quando ci troviamo di fronte alla prospettiva di una dieta, ma stavolta non si scappa! Halloween richiede l’ombretto più bianco che riuscite a trovare, una base perfetta per creare un trucco occhi che metta in risalto pallore e occhiaie: due ingredienti fondamentali per qualsiasi strega! Quello di Wet n Wild, bianco zucchero, è semplicemente perfetto, magari abbinato a dei capelli cotonati e unghie a tema.

Ciglia lunghissime per ammaliare

Foto Amazon

Per rendere il trucco da strega ancora più particolare, con un pizzico di sensualità in più che di sicuro non guasta, le ciglia finte sono un’ottima idea. Abbinandole a uno smokey eyes renderà il vostro sguardo penetrante e ammaliante e non servirà nessun incantesimo per far cadere tutti ai vostri piedi!

Metti la cera…e crea le tue cicatrici!

Foto Amazon

Diamo una svolta alla notte di Halloween con il Beaupretty Kit Cera, un prodotto incredibile per creare cicatrici finte…che sembrano vere! Volete un trucco come quello del cinema? Niente di più facile: con un po’ di questa cera riuscirete a sembrare dei sopravvissuti e spaventerete a morte i vostri amici.

L’immancabile sangue finto per l’horror homemade

Foto Amazon

Il sangue finto è davvero il must dei make up di Halloween e grazie alla sua versatilità potrete utilizzarlo per un’infinità di travestimenti. Mettetelo agli angoli della bocca per essere un vampiro o cospargetelo sulle vostre cicatrici finte per giocare alla vittima di un serial killer! A voi la scelta: in cosa vi piacerebbe trasformarvi per una notte?

La palette dalle mille sfumature di paura

Foto Amazon

Immancabile nel beauty case di ogni amante della notte delle streghe è una palette di ombretti dalle tante sfumature di colore, perfetta per creare make up di ogni tipo. Portare l’attenzione agli occhi con un trucco sfumato che li metta in risalto è perfetto per essere una sexy diavolessa o una spaventosissima Catwoman!

E per i bambini? Il trucco fluo che li farà impazzire

Foto Carioca

E per i bambini? Qualcuno pensi ai bambini! Tranquille, mamme di tutto il mondo, non ci siamo dimenticati: con i colori Carioca Mask Up Neon e Metallic, a base d’acqua, anche i più piccoli potranno essere dei mostri perfetti. Facilmente lavabili e brillanti anche al buio, questi colori sono perfetti per creare maschere super paurose e rendere Halloween davvero una notte indimenticabile!