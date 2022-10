Parrucche incredibili che puoi acquistare in tempo per Halloween

(Beauty)Trick or Treat? Il conto alla rovescia che ci separa dalla notte più terrificante dell’anno è oramai iniziato, ed è pressoché improbabile farsi cogliere impreparati: zucche, teschi, pipistrelli e scheletri popolano qualsivoglia piattaforma social offrendo spunti interessanti in quanto ad Halloween make-up da copiare prima di subito.

Seppur non si tratti di una festività tipicamente italiana questa costituisce, se non altro, una valida scusante per abbandonarsi con leggerezza a quel mondo sinistro ed oscuro il quale normalmente si tende a schivare, ma che al contempo suscita in noi tutti innegabile attrazione. E quale miglior modo per accoglierlo, se non quello di assumere una nuova deformata identità? Così, dopo le unghie perfette per il 31 Ottobre ed i costumi Halloweeniani più fashion in circolazione, ecco alcune parrucche “da paura” su cui mettere gli occhi.

Bionda e lunghissima come Daenerys Targaryen

Foto Pinterest | WIF

Bellissima, determinata ed intrepida Daenerys Targaryen è la nostra eroina da sempre: questi e molti altri i motivi per i quali sfoggiare una fluente chioma color platino nel giorno di Halloween potrebbe essere più che un semplice onore.

La parrucca azzurra e mossa dalle piene vibes elfiche

Foto Pinterest | youvimi

Sogni lunghezze tinte da nuances pastello -sì, proprio come quelle presenti tra i colori capelli di tendenza– ma non possiedi il coraggio necessario per affrontare tale cambiamento? Una parrucca turchina potrebbe fare al caso tuo, regalandoti tutte le vibes elfiche di cui hai bisogno.

Medio-corta e sbarazzina come Marylin Monroe

Ana de Armas – Foto Instagram @fotograma_es

E, qualora la “Blonde Mania” abbia colto anche te, perché non puntare tutto su di un trucco ispirato a Marylin Monroe completo di parrucca bionda medio-corta e tutta boccoli?