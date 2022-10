Tutte pazze per “Blonde”: come ricreare fedelmente il make-up di Marylin Monroe

È trascorso solo qualche giorno dall’esordio su Netflix di “Blonde“. l’attesissimo biotopic tratto dall’omonimo romanzo di Joyce Carol Oates ispirato ad una delle più grandi icone di bellezza di tutti i tempi, eppure già non si parla d’altro. Tra nette disapprovazioni e consensi è innegabile sia questo il titolo più cliccato della piattaforma streaming. Esattamente come cliccatissima è la ricerca che ha come oggetto il perfetto make-up alla Marylin Monroe.

L’iconico caschetto tutto boccoli e l’immancabile rossetto rosso freddo, accompagnato dalle lunghe ciglia e dalla sua pelle di porcellana sono fissi nella memoria collettiva nonché nel cuore di molti, gli stessi che da sempre si arrovellano circa quale segreto si celi dietro un’estetica tanto perfetta. Ebbene, ora che la bellissima Ana de Armas ha prestato il volto alla causa questo sembra essere più vicino.

Dopotutto il 31 Ottobre è alle porte: qualora il creepy non faccia per te, che possa essere proprio questo uno dei make-up da copiare per Halloween?

Mini guida beauty al make-up di Marylin Monroe: ecco i suoi segreti

L’unico, vero segreto alle spalle del look dell’attrice è sempre stato il suo make-up artist di fiducia, Allan Snyder: abilissimo nella magia del chiaroscuro, aveva con lei stabilito le regole del trucco perfetto. Perlomeno sul suo viso!

Lo sguardo, magnetico e languido, faceva del suo punto di forza l’eyeliner doppio per allungare otticamente l’occhio. Preziosa complice la strategica linea discendente di matita marrone posizionata dai tre quarti della rima ciliare inferiore verso l’esterno, completata da un tratto di matita color burro. La piega palpebrale era sempre ombreggiata da nuances tapue, mentre la superficie mobile da toni chiari e luminosi. A completare il tutto lunghissime ciglia finte, un vero tratto distintivo per la diva.

L’esatta tonalità del rossetto rosso di Marylin Monroe è stata poi, negli anni, motivo di ossessione e affannosa ricerca: si trattava di una precisa gradazione di rosso freddo sempre sublimato da una punta di gloss. Due elementi fortemente presenti nelle tendenze trucco dell’autunno/inverno, lo sappiamo, da inserire perciò senza indugio nella propria make-up collection!