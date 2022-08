Costumi di Halloween: i 10 più belli per la notte delle streghe

La ricorrenza di Halloween spinge moltissime persone a cercare dei costumi a tema horror per partecipare con gli amici a questa favolosa notte.

Se siete state invitate ad un party a tema, o avete voi stesse organizzato una festa di Halloween e non avete idea di quale costume scegliere per fare un figurone, non temete, in questa lista abbiamo raccolto i migliori costumi di Halloween, selezionati tra i più gettonati.

Si tratta di un’occasione per divertirsi e mettersi in mostra con costumi e look pazzeschi, o ancor meglio, da paura!

È possibile essere alla moda e sfoggiare un look unico anche quando si tratta di travestirsi per la notte delle streghe, facendo ovviamente attenzione alla scelta dei costumi più azzeccati.

Che si tratti di un vestito di Halloween fai da te o uno acquistato online l’unica cosa che davvero conta è indossarlo con stile!

Outfit da vampire, da streghe seducenti o da personaggi dei film horror sono il must per questa festa: scopriamo insieme tutti segreti per un look di Halloween spaventosamente fashion dando un’occhiata ai costumi più belli da acquistare online.

Il costume da vampiro: un classico spaventoso per la notte dei mostri

Foto di Amazon

Tra i costumi classici e più gettonati per la notte di Halloween di sicuro troviamo il vampiro.

Questo specifico costume da vampira, prevede un bustino in simil pelle stretto che trasmette sensualità e cattiveria. Abbinato al lungo abito in rosso e nero con dettagli in pizzo, vi renderà il vampiro più bello della festa.

Costume Halloween da Malefica

Foto di Amazon

I costumi che richiamano i personaggi cattivi dei film o dei cartoni sono sempre tra i più amati ed apprezzati.

In questo caso il costume da Malefica, riprende in maniera fedele il costume dell’omonimo film.

Completo di copricapo e dettagli in velo viola, non passerete di certo inosservate, sopratutto se ci abbinerete un perfetto make up da strega.

La danzatrice del ventre: un costume sensuale per Halloween

Foto di Amazon

Per un look mascherato che lasci tutti a bocca aperta, abbiamo selezionato un costume da danzatrice del ventre che farà risaltare le vostre forme e vi metterà al centro dell’attenzione per tutta la serata.

Perfetto se avete in programma una serata danzante con le amiche. Disponibile in moltissimi colori e coordinato con un copricapo provvisto di medagliette.

La cameriera sexy per un party di Halloween tra amici

Foto di Amazon

Uno dei travestimenti più sexy per eccellenza, il costume da cameriera sexy è da sempre uno dei più amati.

Per renderlo perfetto per la notte di Halloween potreste anche pensare di abbinare un make up per il viso da scheletro. Così sarete super sexy e spaventose!

Il costume da diavoletta: un classico di Halloween

Foto di Amazon

Il costume da diavoletta che vi proponiamo, si compone da un abito rosso fuoco provvisto di una cinta in vita, uno spacco alla coscia e maniche lunghe e seghettate.

Per completare il tutto ovviamente non potevano mancare un paio di corna da diavolo e perché no un bel rossetto rosso sangue!

Il travestimento da Arlecchino: il tradizionale costume in chiave sexy

Foto di Amazon

I costumi tradizionali rivisitati in chiave sexy sono sempre una novità che nessuno si aspetta.

In questo caso il costume da Arlecchino prevede un vestito corto a righe e scacchi, gonna bombata in tulle calze sopra il ginocchio ed un cerchietto per il capo.

Il Cappellaio Matto: il costume di Halloween tratto dal film

Foto di Amazon

Eccoci ad uno dei travestimenti più apprezzati che raffigura un personaggio abbastanza buffo e bizzarro.

Il costume da cappellaio matto, in versione femminile è molto appariscente e pieno di colori.

Le sfumature sgargianti non passeranno di certo inosservate durante la notte di Halloween.

La suora: l’intramontabile per Halloween

Foto di Amazon

Il costume da suora, perfetto sia in occasione del Carnevale che per Halloween.

Per renderlo più spaventoso in vista della notte degli spiriti, potreste scegliere di truccare il viso con un make up perfetto per Halloween, semplice ma terrificante allo stesso tempo.

Crudelia Demon: il costume della donna affascinante e crudele

Foto di Amazon

Il costume da Crudelia Demon, vi farà apparire crudeli ma sicuramente anche piene di stile.

Il travestimento ripreso dal personaggio cattivo della Carica dei 101, in vendita su Amazon, comprende diversi modelli di abito tra cui scegliere.

Abbinato ad un make up che riprende i personaggi dei film di animazione, farete centro.

Costume di Halloween la regina di cuori

Foto di Amazon

Infine abbiamo selezionato il costume sexy della regina di cuori, perfetto per un festa di Halloween con gli amici.

Il costume si compone di un vestito corto a scacchi e righe con un grande cuore sul petto, un girocollo con il colletto ed un copricapo a tema.

Potreste anche decidere di completare l’outfit con uno scettro e delle calze parigine come da foto. Le vostre amiche impazziranno!